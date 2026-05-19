Замглавы Росфинмониторинга Негляд: криптобиржи надо регулировать как банки
10:00 19.05.2026 (обновлено: 10:03 19.05.2026)

Замглавы Росфинмониторинга Негляд: криптобиржи надо регулировать как банки

© Фото : Росфинмониторинг
Заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд
Бизнес в России законопослушен и старается исполнять антиотмывочные нормы, а редкие нарушения чаще связаны с небрежностью, чем со злыми намерениями, заявил РИА Новости статс-секретарь – заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд. В интервью агентству он рассказал, как меняются преступные схемы в мире, какой эффект принесли принятые в прошлом году меры против дропперов, какие активы и юрисдикции все еще остаются "слабыми звеньями" в борьбе с финансовыми преступлениями, за какими блогерами следит финансовая разведка, и почему коррупционеры хранят деньги в коробках из-под обуви. Беседовала Мила Кузьмич.
— По оценке главы Росфинмониторинга, частный сектор в России законопослушен на 90%. Это хорошо или плохо? Что означает эта оценка?
Само слово "законопослушность" говорит о том, что выполняются наш основной антиотмывочный закон и подзаконные акты, которые приняты в его развитие. Основные обязанности, которые возлагаются на частный сектор, — это идентификация клиентов, постоянный мониторинг операций, в первую очередь, с точки зрения подозрений в отмывании преступных доходов, взаимодействие с финансовой разведкой, замораживание активов лиц из списков террористов и экстремистов. Действительно, процент законопослушности в общей системе достаточно высокий: и финансовые организации, и банки стараются выполнять предписанные правила и направлять качественную информацию нам для дальнейшего анализа.
— Кто тогда относится к непослушным 10%?
Крупные финансовые организации давно выстраивали эту систему, взаимодействовали с нами, вкладывали ресурсы в развитие, и, конечно, это дает хороший результат. А у нефинансового сектора поменьше ресурсов, и, возможно, пока еще нет понимания всех требований, поэтому там ситуация чуть похуже. Но мы с ними работаем.
— То есть это не злонамеренные нарушения, а просто нехватка опыта и ресурсов?
Как правило, это небрежность. Невыполнение антиотмывочных норм и требований исключительно редко бывает умышленным.
— Есть ли необходимость ужесточать ответственность за неисполнение этих требований?
Как говорил классик, неотвратимость наказания важнее его суровости. Эффективность применяемых мер измеряется отсутствием или наличием повторных нарушений. По большому счету, повторные нарушения сейчас — достаточно редкое явление. Как правило, контроль начинается с консультативного надзора — это дистанционный мониторинг и мягкое объяснение, что нужно поправить. И уже одно это побуждает участников добровольно подтянуться.
— Сколько преступных схем, на какую сумму вам удалось раскрыть за прошедший период?
В теневой оборот в прошлом году благодаря предпринятым финансовым сектором заградительным мерам не допущено более 400 миллиардов рублей. Семь крупных теневых площадок с оборотом около 18 миллиардов рублей были ликвидированы совместно с правоохранительными органами, установлено более 40 организаторов и свыше 500 крупных заказчиков теневых финансовых услуг. Что касается мошеннических схем на финансовом рынке, то сейчас большинство совершается в виртуальном пространстве с использованием новых информационных технологий: это цифровые платформы, боты и прочее. В минувшем году с использованием материалов Росфинмониторинга правоохранительными органами возбуждено около 50 уголовных дел в отношении организаторов финансовых пирамид и псевдоброкеров. Выявлены схемы легализации преступных доходов на общую сумму 2,7 миллиарда рублей. Арестованы активы фигурантов почти на 700 миллионов рублей.
— Как можно оценить примерный объем теневой экономики России?
Нас интересуют, в первую очередь, преступные доходы или неуплата налогов на суммы, превышающие установленные Уголовным кодексом пороги. А теневая экономика определяется по-разному, сюда может попадать и так называемая "гаражная занятость", где может и не быть преступных доходов или крупного уклонения от налогов. Мы сейчас работаем над новой национальной оценкой рисков отмывания доходов и финансирования терроризма — такой документ регулярно принимается во всех странах. В этом году мы его выпустим и там, я думаю, дадим все эти оценки.
— Но пока этих оценок нет, вы можете сравнить: ситуация с отмыванием денег в России лучше или хуже, чем в других странах?
Точно не хуже. Есть международная оценка нашей страны, которая проводилась в конце 2019 года. По прозрачности, например, юридических лиц, мы были одной из немногих стран, показавших уровень значительной эффективности согласно методике ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег — ред.). Это объективная оценка внешних проверяющих — нас судила интернациональная команда. Это были оценщики из США, Китая, Португалии, Испании, Великобритании, Канады, Армении.
— Сейчас начинается новый раунд оценок ФАТФ. Кто будет проверять нас в этот раз? И есть ли основания снова ожидать хорошей оценки?
Новый раунд оценок ФАТФ запущен. Мы пока не знаем, какие эксперты к нам приедут. В любом случае, мы считаем, что у нас хорошая ситуация, поскольку с 2019 года мы постоянно улучшали свою антиотмывочную систему.
— Но ситуация с 2019 года сильно изменилась, против России действуют санкции, даже публичные компании закрывают отчетность. Какая тут может быть прозрачность?
С точки зрения международных стандартов важно, чтобы прозрачность была для компетентных органов. У нас в этом смысле все соблюдается. И необходимая публичность тоже у нас есть: например, можно взять единый реестр юридических лиц и увидеть все, что требуется от контрагента. Конечно, нет в мире стран, где не совершаются преступления, но главное — принимает ли государство усилия для того, чтобы не допускать преступные доходы в легальную экономику. Это важно для всей нашей экономики: если одна группа на рынке законопослушная, а вторая использует преступные доходы, честной конкуренции не будет. Поэтому, когда мы не пускаем в оборот преступные деньги, выводим с рынка отмывочные площадки, мы помогаем законопослушному бизнесу работать в более здоровом конкурентном поле.
— Вы считаете, что новая проверка ФАТФ не будет политизированной? Ведь уже не раз звучали предложения внести Россию в черный список.
Мы надеемся, что оценка будет объективной, и состоится нормальный профессиональный диалог. Кстати, вот недавно завершилась оценка Малайзии в рамках уже нового раунда, они очень неплохо ее прошли. А вот Бельгия, допустим, не очень хорошую оценку получила. Страна попала на усиленный мониторинг по итогам оценки ФАТФ, такой результат – на порядок хуже, чем в России в 2019 году. И в отношении Австрии, например, тоже вынесено такое решение – по итогам оценки государство находится на усиленном мониторинге. Это говорит о наличии серьезных недостатков в системе борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
— Почему это произошло? Они не учли какие-то риски?
У Бельгии было низко оценено международное сотрудничество, отмечена нехватка ресурсов на борьбу с отмыванием денег, ограниченность в выявлении незаконной деятельности, особенно в отношении переводов через систему "хавала" — которая позволяет переводить деньги и ценности без документального подтверждения операций, а также в отношении виртуальных активов, есть проблемы с конфискацией имущества и ряд других сложностей.
Что касается Австрии, то там выявлена нехватка ресурсов у финансовой разведки, небольшое количество обвинительных приговоров по делам об отмывании денег. Также есть вопросы к конфискации активов и эффективности наказаний, которые применяются по делам отмывания денег.
Отказ от сотрудничества с Россией сыграл плохую роль? Они ведь прекратили обмен финансовой информацией с вами?
Если говорить про наше взаимодействие с этими странами, то оно после 2022 года действительно полностью прекращено по инициативе той стороны.
— Другие европейские страны тоже отказались сотрудничать с Россией. Это ставит под удар их? Они могут потерять статус благонадежных?
Они, конечно, рискуют получить плохие оценки ФАТФ. Но дело не только в оценках. Преступность становится все более трансграничной, незаконные сети имеют огромный охват стран, и они ищут именно такие слабые звенья в нашей системе. Если можно зайти в финансовую систему какой-то страны, зная, что по политическим причинам это государство не будет запрашивать или отвечать на запросы другого государства – это и есть уязвимость, которую преступники обязательно будут использовать.
На самом деле лишь незначительная доля стран поставила политику выше профессионализма. С подавляющим большинством диалог продолжается – порядка 60 стран продолжают с нами взаимодействовать.
— В прошлом году в России был принят большой пакет мер против дропперов. Он сработал? Есть эффект?
Эффект есть. Официальные цифры известны: сокращение на 12% числа киберпреступлений по итогам прошлого года, и это впервые за несколько лет. Закон вступил в силу во второй половине года, и спад отмечен в третьем и еще больше – в четвертом квартале. Думаю, и в этом году он продолжится.
Наряду с законодательными мерами была проведена большая профилактическая работа, разъяснительная работа в школах, в университетах. И эта работа продолжается, масштаб ее растет. Здесь дешевле и эффективнее предотвратить, объяснить потенциальным дропперам незаконность действий, чем потом возвращать похищенные деньги. К ответственности надо привлекать, в первую очередь, организаторов таких схем.
— В прошлом году Росфинмониторинг получил полномочия по контролю крупных операций с драгоценными металлами. Зачем это было сделано? Удалось ли остановить вывоз золота "в карманах"?
С прошлого года банки направляют в Росфинмониторинг информацию для анализа об операциях с драгоценными металлами на сумму свыше одного миллиона рублей. Это лишь один элемент комплексного подхода к этому сектору, который был применен государством. Профильные ведомства – Федеральная пробирная палата и Минфин – проделали большую работу по обелению сектора.
В какой-то момент в 2022-2024 годах драгоценные металлы действительно стали использоваться для перемещения средств за рубеж, в том числе преступных средств. Проблема была в том, что не всегда проверялся источник происхождения таких средств при продаже этих металлов.
Но могу сказать, что начиная с 2025 года, мы видим снижение интереса преступного сообщества к отмыванию доходов с использованием золота и других драгметаллов. Меры, которые были приняты, сработали, ряд организаций были привлечены к ответственности, физические лица – привлечены за контрабанду.
— Какой объем операций с золотом в целом сейчас под вашим контролем?
Всего мы получаем информацию примерно о 20 миллионах операций в год, и это не только о сделках с драгметаллами. Сумму я сейчас не назову, потому что это могут быть не только подозрительные операции, но и просто превышающие установленный порог – и тогда они независимо от подозрений направляются к нам для анализа.
— Если золото преступники стали использовать реже, то куда они ушли? В крипту?
Хороший вопрос. В ряде случаев может и не доходить до отмывания, поэтому мы наблюдаем случаи, когда преступные доходы хранятся в наличной форме.
— В коробках от обуви?
Как пример. Это косвенно говорит о том, что наша антиотмывочная система работает, и преступник не смог по какой-то причине эти деньги легализовать, то есть ввести их в финансовую систему. Криптовалюта — да, это тоже проблема. Как раз на ее решение направлен законопроект, который сейчас находится в Государственной думе, о регулировании оборота криптовалюты.
— Вы его поддерживаете?
Конечно, мы поддерживаем этот законопроект и его концепцию как часть мер по повышению прозрачности сектора. Идея заключается в том, чтобы регулировать точки обмена фиатной валюты на криптовалюту так же, как сейчас регулируются банки. Сейчас существует регуляторный арбитраж между очень жестким банковским регулированием и его полным отсутствием в обороте криптовалют. Это опять же то самое слабое звено, которым могут пользоваться преступники, — через эту инфраструктуру проще отмывать преступные доходы. Эта возможность должна быть исключена.
Есть мнения о том, что неправильно регулировать криптобиржи, иначе они уйдут в серую зону. На самом деле регулирование — это абсолютно нормальный, правильный, цивилизованный подход. Сейчас это все в нерегулируемой зоне. А когда будет введено регулирование, то ты будешь либо выполнять требования, либо окажешься в серой зоне. Кстати, регулирование оборота криптовалют — это тоже одно из требований ФАТФ.
— То есть, его отсутствие может плохо повлиять на нашу оценку ФАТФ?
Это 100% повлияет негативно на нашу оценку, если мы не только не введем регулирование, но и не наладим эффективное правоприменение.
— В последнее время торговля, услуги, особенно мелкий бизнес, все чаще переходят на наличные расчеты. Вы видите здесь угрозу? Вас не тревожит эта ситуация?
Нас эта ситуация тревожит в первую очередь в контексте возможного уклонения от уплаты налогов в размере, соответствующем порогу УК.
— Год назад было несколько громких историй с доначислением миллиардных налогов блогерам, но в последнее время они утихли. Вы следите за блогерами? Они все исправились, или просто упали их доходы?
Мы не рассматриваем блогеров отдельно и вообще, как правило, не выделяем какие-то профессиональные сообщества. Для нас либо ты нарушаешь закон, либо нет. Мы следим за тем, чтобы преступные доходы не попадали в финансовую систему, либо средства не направлялись на финансирование террористической, либо экстремистской деятельности, и это не связано с публичной деятельностью отдельных лиц. Просто те, кого вы называете, в большей степени на виду, и создается впечатление, что контролирующие органы уделяют им какое-то особое внимание. Это искажение восприятия. На самом деле, внимание финансовой разведки ко всем равное. Если мы видим нарушение, начинаем усиленный контроль. И если он оказывается блогером, то эта история часто оказывается на слуху.
ИнтервьюРоссияФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
