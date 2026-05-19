Переговорный процесс по Украине зашел в тупик, заявил Небензя

ООН, 19 мая - РИА Новости. Россия не видит сигналов из Киева о готовности Украины субстантивно продвинуться в деле урегулирования конфликта, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"Никаких сигналов из Киева о готовности субстантивно продвинуться в деле урегулирования мы не видим. Переговорный процесс находится в тупике", - заявил он в ходе заседания совета безопасности ООН.
По его словам, Владимиру Зеленскому следует отдать приказ прекратить огонь, вывести ВСУ из российских регионов, в том числе из Донбасса, перейти к обсуждению конкретных параметров действительно всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира.
"До тех пор, пока он этого не осознает, добиваться целей специальной военной операции продолжат Вооруженные силы Российской Федерации", - отметил Небензя.
