Рейтинг@Mail.ru
Переговорный процесс по Украине зашел в тупик, заявил Небензя - РИА Новости, 19.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:26 19.05.2026 (обновлено: 19:27 19.05.2026)
Переговорный процесс по Украине зашел в тупик, заявил Небензя

Небензя: РФ не видит сигналов о готовности Украины продвинуться в урегулировании

© AP Photo / Eduardo Munoz AlvarezВасилий Небензя
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
© AP Photo / Eduardo Munoz Alvarez
Василий Небензя. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия не видит сигналов из Киева о готовности Украины субстантивно продвинуться в деле урегулирования конфликта, заявил Василий Небензя.
  • По его словам, переговорный процесс находится в тупике.
ООН, 19 мая - РИА Новости. Россия не видит сигналов из Киева о готовности Украины субстантивно продвинуться в деле урегулирования конфликта, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
«
"Никаких сигналов из Киева о готовности субстантивно продвинуться в деле урегулирования мы не видим. Переговорный процесс находится в тупике", - заявил он в ходе заседания совета безопасности ООН.
По его словам, Владимиру Зеленскому следует отдать приказ прекратить огонь, вывести ВСУ из российских регионов, в том числе из Донбасса, перейти к обсуждению конкретных параметров действительно всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира.
"До тех пор, пока он этого не осознает, добиваться целей специальной военной операции продолжат Вооруженные силы Российской Федерации", - отметил Небензя.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
Несколько дюжин ножей в спину Зеленскому
18 мая, 08:00
 
РоссияУкраинаКиевВ миреВасилий НебензяООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала