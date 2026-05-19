Специальная военная операция на Украине
 
22:58 19.05.2026
Небензя потребовал от МАГАТЭ оценок действий Киева в части атак на ЗАЭС

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Небензя потребовал от МАГАТЭ однозначных оценок действий Киева в части атак на ЗАЭС.
  • Россия требует «жестких предупреждений» в отношении стран, которые продолжают нагнетать военную напряженность вокруг Ирана и угрожать атаками на его мирные ядерные объекты.
ООН, 19 мая – РИА Новости. Россия требует от МАГАТЭ оценок преступных действий Киева в части атак на ЗАЭС, а также "жестких предупреждений" в отношении тех, кто продолжает угрожать атаками на ядерные объекты Ирана, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
«
"Требуем от коллег из секретариата МАГАТЭ однозначных оценок данных преступных действий Киева", - сказал Небензя в ходе заседания СБ ООН.
Москва также требует "жестких предупреждений" в отношении тех стран, которые продолжают нагнетать военную напряженность вокруг Ирана и угрожать дальнейшими атаками на его мирные ядерные объекты, отметил российский дипломат.
