Москве известны планы Киева атаковать Россию из Прибалтики, заявил Небензя

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Москва располагает информацией о планах Киева атаковать Россию из Прибалтики, заявил Небензя.
- Он заявил, что Россия ответит на все попытки атак БПЛА по ее территории.
ООН, 19 мая - РИА Новости. Россия имеет данные о том, что Киев планирует атаки с помощью беспилотников, запуская их с территории нескольких других стран, заявил во вторник постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя.
"По имеющимся у российских спецслужб новым данным, Киев не намерен ограничиваться использованием воздушных коридоров, предоставленных государствами Прибалтики. Дроны планируют запустить также с территории этих стран", - сказал Небензя на заседании Совета Безопасности ООН.
Он добавил, что современные технологии позволяют с точностью установить откуда были запущены беспилотники и что Россия ответит на все попытки атак БПЛА по ее территории.
"Ответный удар в таких условиях будет неизбежен", - сказал Небензя.