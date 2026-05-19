Москве известны планы Киева атаковать Россию из Прибалтики, заявил Небензя

22:38 19.05.2026
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Архивное фото
ООН, 19 мая - РИА Новости. Россия имеет данные о том, что Киев планирует атаки с помощью беспилотников, запуская их с территории нескольких других стран, заявил во вторник постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя.
"По имеющимся у российских спецслужб новым данным, Киев не намерен ограничиваться использованием воздушных коридоров, предоставленных государствами Прибалтики. Дроны планируют запустить также с территории этих стран", - сказал Небензя на заседании Совета Безопасности ООН.
Он добавил, что современные технологии позволяют с точностью установить откуда были запущены беспилотники и что Россия ответит на все попытки атак БПЛА по ее территории.
"Ответный удар в таких условиях будет неизбежен", - сказал Небензя.
Ранее во вторник Служба внешней разведки сообщила, что командование ВСУ ведет подготовку к нанесению серии новых террористических ударов по тыловым регионам России. Киев собирается запускать беспилотники с территории прибалтийских государств для сокращения времени подлета.
