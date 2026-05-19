ООН, 19 мая – РИА Новости. На Украине нет ни "слуг народа", ни "светочей демократии", а только группа преступников, заявил российский постпред при ООН Василий Небензя.
Постпред РФ на заседании СБ ООН по Украине рассказал о коррупции среди окружения Владимира Зеленского, а также о насильственной мобилизации.
"Все это красноречиво показывает, что на Украине нет ни "слуг народа", ни "светочей демократии" – есть только группа преступников, повязанная жаждой денег и власти, которая превращает свое собственное население в рабов, чья жизнь не стоит для них ничего", – сказал Небензя.
По его словам, "коллективный Запад", вырастивший такой режим и продолжающий его финансировать, в полной мере несет ответственность не только за спровоцированный им конфликт, но и за жизни подвергшихся принудительной мобилизации людей.