20:01 19.05.2026
Небензя прокомментировал письмо Лаврова генсеку ООН по инсценировке в Буче

Постпред России при ООН Василий Небензя. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лавров направил генсеку ООН Антониу Гутеррешу письмо по инсценировке в Буче.
  • В письме сформулированы 12 четких вопросов, на которые Москва ждет таких же четких ответов, а не отписок.
  • В Минобороны России заявили, что опубликованные Киевом фото- и видеоматериалы о преступлениях российских военных в Буче являются украинской провокацией.
ООН, 19 мая – РИА Новости. Глава российского МИД Сергей Лавров направил генсеку ООН Антониу Гутеррешу письмо по инсценировке в Буче, Москва ждет четкие ответы, а не отписки, заявил постпред России при всемирной организации Василий Небензя.
Он напомнил, что РФ уже четыре года просит генсека ООН оказать содействие в получении списка жертв инсценировки в Буче, но он и его подчиненные "без какого бы то ни было расследования возложили всю ответственность на Россию".
"Первого мая министр иностранных дел Сергей Викторович Лавров направил в адрес генерального секретаря Гутерреша очередное письмо, в котором сформулированы 12 четких вопросов. Ждем на них таких же четких ответов, а не отписок, которые мы неоднократно видели раньше", – сказал Небензя в ходе заседания СБ ООН.
В Минобороны РФ в апреле 2022 года заявили, что опубликованные Киевом фото- и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о преступлениях российских военных в Буче в Киевской области, являются очередной украинской провокацией. Как отмечали в российском оборонном ведомстве, за время нахождения города под контролем РФ ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий.
