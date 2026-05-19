Небензя прокомментировал письмо Лаврова генсеку ООН по инсценировке в Буче

ООН, 19 мая – РИА Новости. Глава российского МИД Сергей Лавров направил генсеку ООН Антониу Гутеррешу письмо по инсценировке в Буче, Москва ждет четкие ответы, а не отписки, заявил постпред России при всемирной организации Василий Небензя.
"Первого мая министр иностранных дел Сергей Викторович Лавров направил в адрес генерального секретаря Гутерреша очередное письмо, в котором сформулированы 12 четких вопросов. Ждем на них таких же четких ответов, а не отписок, которые мы неоднократно видели раньше", – сказал Небензя в ходе заседания СБ ООН.
В Минобороны РФ в апреле 2022 года заявили, что опубликованные Киевом фото- и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о преступлениях российских военных в Буче в Киевской области, являются очередной украинской провокацией. Как отмечали в российском оборонном ведомстве, за время нахождения города под контролем РФ ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий.