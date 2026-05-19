Небензя прокомментировал письмо Лаврова генсеку ООН по инсценировке в Буче

ООН, 19 мая – РИА Новости. Глава российского МИД Сергей Лавров направил генсеку ООН Антониу Гутеррешу письмо по инсценировке в Буче, Москва ждет четкие ответы, а не отписки, заявил постпред России при всемирной организации Василий Небензя.