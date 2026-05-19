Российские ученые хотят решить сложнейшую задачу по изучению Солнца

Первый спутник на базе платформы «Геоскан 16U» должен быть изготовлен в 2026 году, его запуск на орбиту запланирован на 2027 год.

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Российские ученые собираются решить "задачу на грани реализуемости" - первыми получить изображение солнечной короны с наноспутника, сообщил руководитель проекта, заведующий лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН Сергей Богачев.

Ранее ИКИ и компания "Геоскан" представили проект распределенной обсерватории для изучения Солнца на базе малых спутников. Первым аппаратом станет кубсат на базе спутниковой платформы "Геоскан 16U" с зеркальным телескопом, работающий в вакуумном ультрафиолетовом диапазоне.

"В мире есть успехи по измерению потока солнечного излучения на кубсатах, более того, они есть и у нас — прямо сейчас мы с нашими партнерами измеряем рентгеновское излучение Солнца на наноспутнике "Импульс-1", но никому в истории пока не удалось получить изображение короны Солнца с кубсата. До сих пор это получалось только у больших спутников. Можно сказать, что эта задача на грани реализуемости, но мы думаем, что ее получится решить", - рассказал Богачев, слова которого приведены в сообщении на сайте Института.

Основная сложность, с которой столкнутся разработчики спутника, как объяснили в ИКИ, заключается в том, что чрезвычайно горячую (миллионы градусов) солнечную корону можно увидеть только в ультрафиолетовом или даже рентгеновском диапазонах.

Такие изображения нельзя получить наземными телескопами из-за поглощения ультрафиолетовых лучей в атмосфере. Кроме того, жесткое УФ- и рентгеновское излучение не преломляется линзами и не отражается обычными зеркалами, то есть обычные оптические системы использовать нельзя.

Для того, чтобы создать прибор, способный зафиксировать корону Солнца, придется использовать многослойные металлические покрытия, тонкопленочные фильтры. Их, как рассказали в Институте, потребуется вместить в размер спутника, который составляет всего 25 на 25 на 50 сантиметров.

Научный руководитель проекта Сергей Кузин рассказал, что команда, которая будет делать новый спутник, уже принимала участие в создании трех больших солнечных телескопов, запущенных Россией за последние 30 лет. Он отметил, что два года назад группа ученых уже пыталась поставить компактный телескоп на кубсат 6U НОРБИ-2 Новосибирского государственного университета , но такой спутник оказался слишком мал.