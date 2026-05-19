Российские ученые хотят решить сложнейшую задачу по изучению Солнца

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Российские ученые собираются решить "задачу на грани реализуемости" - первыми получить изображение солнечной короны с наноспутника, сообщил руководитель проекта, заведующий лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН Сергей Богачев.
Ранее ИКИ и компания "Геоскан" представили проект распределенной обсерватории для изучения Солнца на базе малых спутников. Первым аппаратом станет кубсат на базе спутниковой платформы "Геоскан 16U" с зеркальным телескопом, работающий в вакуумном ультрафиолетовом диапазоне.
"В мире есть успехи по измерению потока солнечного излучения на кубсатах, более того, они есть и у нас — прямо сейчас мы с нашими партнерами измеряем рентгеновское излучение Солнца на наноспутнике "Импульс-1", но никому в истории пока не удалось получить изображение короны Солнца с кубсата. До сих пор это получалось только у больших спутников. Можно сказать, что эта задача на грани реализуемости, но мы думаем, что ее получится решить", - рассказал Богачев, слова которого приведены в сообщении на сайте Института.
Первый спутник должен быть изготовлен в 2026 году, его запуск на орбиту запланирован в 2027 году.
Основная сложность, с которой столкнутся разработчики спутника, как объяснили в ИКИ, заключается в том, что чрезвычайно горячую (миллионы градусов) солнечную корону можно увидеть только в ультрафиолетовом или даже рентгеновском диапазонах.
Такие изображения нельзя получить наземными телескопами из-за поглощения ультрафиолетовых лучей в атмосфере. Кроме того, жесткое УФ- и рентгеновское излучение не преломляется линзами и не отражается обычными зеркалами, то есть обычные оптические системы использовать нельзя.
Для того, чтобы создать прибор, способный зафиксировать корону Солнца, придется использовать многослойные металлические покрытия, тонкопленочные фильтры. Их, как рассказали в Институте, потребуется вместить в размер спутника, который составляет всего 25 на 25 на 50 сантиметров.
Научный руководитель проекта Сергей Кузин рассказал, что команда, которая будет делать новый спутник, уже принимала участие в создании трех больших солнечных телескопов, запущенных Россией за последние 30 лет. Он отметил, что два года назад группа ученых уже пыталась поставить компактный телескоп на кубсат 6U НОРБИ-2 Новосибирского государственного университета, но такой спутник оказался слишком мал.
"Компания "Геоскан" предложила ИКИ РАН создать солнечную обсерваторию на базе своей платформы 16U, которая, кроме того, уже прошла летную квалификацию. Этот аппарат мы планируем вывести на низкую околоземную орбиту, а далее планируем строить разветвленную сеть спутников, которые можно будет выводить в другие области пространства, что важно для прогноза космической погоды", - рассказал Кузин.