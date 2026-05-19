В США хотят ввести ежегодный налог на электромобили - РИА Новости, 19.05.2026
15:08 19.05.2026 (обновлено: 15:09 19.05.2026)
Bloomberg: в США хотят ввести регистрационный сбор на электромобили в $130 в год

© iStock.com / Marcus Lindstrom — Электромобили на зарядной станции
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Законодатели в палате представителей США подготовили проект, по которому электрические автомобили будут облагаться ежегодным регистрационным сбором в размере 130 долларов.
  • Он предусматривает повышение сбора до 150 долларов раз в два года на электромобили и до 50 долларов на автомобили с гибридным двигателем.
  • Законодатели утверждают, что мера необходима для замены налога на бензин и финансирования проектов по транспортной инфраструктуре.
ВАШИНГТОН, 19 мая - РИА Новости. Законодатели в палате представителей США подготовили законопроект, по которому электрические автомобили могут облагаться ежегодным регистрационным сбором в размере 130 долларов из-за роста цен на бензин, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"Законопроект на 580 миллиардов долларов, опубликованный в рамках соглашения между демократами и республиканцами в комитете Палаты представителей по транспорту, предусматривает ежегодный регистрационный сбор в размере 130 долларов за каждый электромобиль", - говорится в публикации.
Законопроект также предусматривает повышение сбора до 150 долларов раз в два года на электромобили и до 50 долларов на автомобили с гибридным двигателем, передает агентство.
Законодатели утверждают, что эта мера необходима для того, чтобы заменить налог на бензин и обеспечить финансирование проектов по транспортной инфраструктуре.
Из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Тогда цены на топливо выросли в большинстве стран мира - и Штатам пришлось импортировать более дорогое сырье.
В начале мая средняя цена на бензин в США превысила 4,5 доллара за галлон (около 3,8 литра) и достигла второго максимального значения в истории - дороже топливо стоило только в 2022 году при предыдущем президенте Джо Байдене
