Альпинист рассказал, когда смогут найти тело Наговицыной на пике Победы

БИШКЕК, 19 мая – РИА Новости. Найти тело российской альпинистки Натальи Наговицыной, которую прошлым летом не смогли эвакуировать с пика Победы в Киргизии, смогут не раньше лета, сообщил РИА Новости альпинист, начальник базового лагеря вершины Дмитрий Греков.
Наговицына получила травму ноги 12 августа 2025 года при спуске с пика Победы - самой высокой точки Тянь-Шаня, на высоте примерно 7,2 тысячи метров над уровнем моря. Ее неоднократно пытались спасти другие альпинисты, но из-за сложных погодных условий не смогли этого сделать, при этом один из них погиб. Наговицына осталась на этой высоте с разорванной палаткой, спальным мешком и некоторым количеством еды и воды. Попытки спасения альпинистки были официально прекращены 25 августа 2025 года.
"Восхождения раньше лета не проходят, так что до нее никто не сможет добраться раньше этого времени", - сказал альпинист.
По словам Грекова, на пике Победы нет так называемых "ледовых докторов" как на Эвересте - альпинистов, заранее прокладывающих маршрут и провешивающих перила для менее подготовленных восходителей.
"Это очень сложная и опасная вершина, куда ходят только подготовленные спортсмены. Мы занимаемся только подготовкой лагеря, сервисными услугами, но гидов на пик Победы я не отправляю. Альпинисты ходят на свой страх и риск и под свою ответственность. На пике Хан-Тенгри гиды есть, но не Победе", - уточнил начальник лагеря.
Альпинист рассказал, что спустить тело альпинистки с горы едва ли возможно.
"Там ведь не только она лежит. Там рядом Михаил Ишутин, да и много других альпинистов лежат. Некоторые еще с 1960-х годов. Их спустить с той высоты невозможно", - уточнил Греков.