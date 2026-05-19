Наемников на Украине обучают "выживанию" по бесплатным методичкам Пентагона
02:54 19.05.2026
Наемников на Украине обучают "выживанию" по бесплатным методичкам Пентагона

Украинские военные. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иностранных наемников на Украине обучают тактической военно-медицинской помощи по методикам Пентагона.
  • Американский наемник Эддисон Джурейдини опубликовал в своем блоге фотографии учебных слайдов программы TCCC — стандарта тактической медицинской подготовки армии США.
  • Программа TCCC переведена Министерством войны США в статус общественного достояния и находится в открытом доступе.
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Иностранных наемников на Украине обучают тактической военно-медицинской помощи по открытым методикам Пентагона, выяснило РИА Новости, изучив публикации одного из наемников.
Американский наемник Эддисон Джурейдини, воевавший на Украине, опубликовал в своем блоге фотографии учебных слайдов программы TCCC (Tactical Combat Casualty Care) - стандарта тактической медицинской подготовки армии США.
На снимках, датированных апрелем 2025 года, видны инструкции для боевого санитара о том, как действовать под огнем и готовить раненых к эвакуации, выяснило РИА Новости.
Министерство войны США официально перевело программу TCCC в статус общественного достояния - она находится в открытом доступе для любого желающего на портале Deployed Medicine и доступна иностранным государствам, гражданским лицам и международным партнерам.
Новозеландская газета New Zealand Herald в понедельник сообщала, что Джурейдини воевал в рядах ВСУ в составе подразделения иностранных наемников. По его словам, после их неудачной операции в ДНР российские военные завладели смартфоном одного из ликвидированных боевиков, в котором хранились имена и позывные всей группы.
