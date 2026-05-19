01:15 19.05.2026
Хакер назвал страны, из которых наемники едут на Украину

РИА Новости: на Украину едут наемники из США, Норвегии, Бельгии и Бразилии

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пророссийский хакер PalachPro заявил, что получил данные украинских военкоматов Киевской области.
  • В результате взлома баз данных военкоматов выяснилось, что на Украину приезжают наемники из США, Норвегии, Бельгии, Бразилии, Германии, Японии и других стран.
  • Минобороны России заявило, что Киев использует иностранных наемников в качестве «пушечного мяса».
МОСКВА,19 мая – РИА Новости. Наемники из США, Норвегии, Бельгии, Бразилии, Германии, Японии и других стран мира приезжают на Украину, рассказал РИА Новости пророссийский хакер PalachPro получив данные украинских военкоматов Киевской области.
Хакер рассказал, что ему удалось получить данные военкоматов Киевской области.
"В результате взлома баз данных территориального центра комплектования (военкоматы на Украине – ред.) было выяснено, что на Украину приезжают наемники практически со всего мира. В списках числятся как минимум граждане Аргентины, Бразилии, Бельгии, США, Австралии, Норвегии, Дании, Германии, Великобритании, Японии и Туркменистана", - сказал хакер.
Он добавил, что помимо этого, в полученных списках значатся личные данные наемников, включая номер военных частей и их паспортных данные.
Минобороны России неоднократно заявляло, что Киев использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик.
