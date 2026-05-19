В Белгородской области мужчина пострадал при ударе дрона по грузовику

"На участке автодороги Чапаевский — Хотмыжск Грайворонского округа при атаке дрона на грузовой автомобиль мужчина получил осколочные ранения грудной клетки, лица и плеча. Пострадавшему оказывают помощь в Грайворонской ЦРБ, после чего он будет переведен в городскую больницу №2 г. Белгорода", - говорится в сообщении оперштаба в Telegram-канале .

По данным оперштаба, также повреждения зафиксированы в Белгородском округе — в селах Нечаевка, Ясные Зори, Черемошное и хуторе Церковный, в Грайворонском округе — в селах Дунайка, Дорогощь и Смородино, в Корочанском округе — в селе Бехтеевка; в Яковлевском округе — вблизи села Локня, в Валуйском округе — в селе Казинка, в Борисовском округе — в поселке Борисовка и селе Березовка.