Сборная России по муай-тай получила право выступать с флагом и гимном
14:24 19.05.2026
Сборная России по муай-тай получила право выступать с флагом и гимном

Международная федерация муай-тай полностью восстановила права спортсменов из РФ

  • Международная федерация ассоциаций муай-тай полностью восстановила права российских спортсменов.
  • Россияне всех возрастов будут выступать в международных соревнованиях с национальной символикой.
  • Уже в июне сборная России в полном составе выступит на чемпионате и первенстве мира в Малайзии.
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Международная федерация ассоциаций муай-тай (IFMA) полностью восстановила права российских спортсменов, сообщил в своем Telegram-канале министр спорта РФ Михаил Дегтярев.
Российские спортсмены всех возрастов получили право выступать в международных соревнованиях с национальной символикой.
"Это важное решение для всего российского спорта и новый шаг к полноценному возвращению наших сборных на мировую арену. Уже в июне сборная России в полном составе выступит на чемпионате и первенстве мира в Малайзии. В команду вошли сильнейшие спортсмены страны, включая многократных чемпионов мира Константина Шахтарина, Асхаба Ахмедова и Овсепа Асланяна. Желаю нашей команде успешной подготовки и ярких побед!" - написал Дегтярев.
В течение последнего времени российских взрослых спортсменов допустили до соревнований с национальной символикой Международная федерация гимнастики (World Gymnastics), Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics), Международная ассоциация бокса (IBA), Международная федерация дзюдо (IJF), Международная федерация самбо (FIAS), Всемирная федерация тхэквондо (World Taekwondo), Международная федерация шашек (IDF).
