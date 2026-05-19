В комплексе горхозяйства Москвы рассказали, как вести себя в жару

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Москвичам стоит избегать длительного пребывания на улице в жаркую погоду и обеспечить особый уход домашним питомцам, призвали в столичном комплексе городского хозяйства.
"Сегодня в Москве снова жарко – в течение дня столбики термометров достигнут отметки плюс 29 - плюс 31 градус. В такую погоду необходимо избегать длительного пребывания на улице и обеспечить особый уход домашним питомцам", - говорится в сообщении в мессенджере "Макс".
Отмечается, что необходимо проветривать комнаты, нельзя оставлять животное в душном помещении, например, в припаркованной машине.
"Во время длительной поездки делайте небольшие остановки для прогулки. Давайте домашнему любимцу больше свежей воды, где бы он ни находился: дома, на прогулке или в поездке. Следите за свежестью корма – летом он портится быстрее", - добавляется в сообщении.
Подчеркивается, что стоит гулять рано утром или вечером, когда солнце менее активно, нельзя сбривать шерсть животного, она выполняет функцию терморегулятора, защищая от перегрева и переохлаждения.
"Если хвостатый тяжело и часто дышит, стал вялым, дрожит и высовывает язык – возможно, у него тепловой удар. Переместите животное в прохладное место и дайте воды. Не купайте даже в жаркую погоду кошек, кроликов, морских свинок и хомяков. Отключите обогревающие лампы в террариумах для рептилий, оставьте только ультрафиолетовое освещение", - уточняется в сообщении.