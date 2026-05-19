Россиянам рассказали, чем опасен длительный разговор с мошенником

ТАШКЕНТ, 19 мая – РИА Новости. Почти получасовой разговор с мошенником по телефону в 89% в мире приводит к переводу денег злоумышленникам, заявил руководитель по работе с госорганами в Центральной Азии и Монголии "Лаборатория Касперского" Асет Ордабаев.

Ташкенте во вторник открылся VI международном ПЛАС-форум Digital Uzbekistan. Участники мероприятия, в частности, обсуждают проблемы кибербезопасности и противодействие кибермошенников.

« "Мы замеряли, у нас есть внутренний такой анализ: если вы примерно 29 минут будете разговаривать с мошенником, - вероятность, что вы ему отдадите деньги, - 89%. Поэтому первый совет, который мы даем: положите трубку", - сказал Ордабаев, выступая на форуме.

По его данным, в странах региона 72% пользователей получали спам-звонки, и 52% пользователей сталкивались с телефонными мошенниками. Наиболее распространенными сценариями обмана остаются сообщения о доставке посылок или писем, продлении действия сим-карты, проверке банковских счетов, а также звонки якобы от службы безопасности банка.

Эксперт отметил, что ключевыми киберугрозами сейчас являются мошенничество, фишинг, рост числа атак шифровальщиков-вымогателей и эксплуатация уязвимостей программного обеспечения.

По его словам, развитие искусственного интеллекта ускоряет "гонку вооружений" в сфере кибербезопасности, а мошенники все активнее используют ИИ для сбора и анализа персональных данных. "Сегодня хакерам все равно, кто вы и чем занимаетесь. Они в основном целятся в информацию, которая потом может быть монетизирована", - отметил Ордабаев.