Москвичей предупредили о мошенниках, которые звонят якобы из поликлиники

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Мошенники звонят под видом сотрудников поликлиники и приглашают на сдачу анализов, а затем просят назвать код из СМС, сообщает департамент здравоохранения Москвы.

Там также добавили, что сотрудники московских поликлиник никогда не запрашивают коды из СМС и личные данные по телефону. Это делают исключительно мошенники с целью получить доступ к аккаунту на "Госуслугах", так что поддаваться не нужно.