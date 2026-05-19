16:46 19.05.2026 (обновлено: 17:21 19.05.2026)
Москвичей предупредили о мошенниках, которые звонят якобы из поликлиники

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Мошенники звонят под видом сотрудников поликлиники и приглашают на сдачу анализов, а затем просят назвать код из СМС, сообщает департамент здравоохранения Москвы.
"Раскрываем еще одну схему мошенников: злоумышленники звонят под видом сотрудников поликлиники и приглашают на сдачу анализов, а затем просят назвать код из СМС. Они называют это "номером очереди" для прохождения процедуры у специалиста", - говорится в сообщении департамента на платформе "Макс".
Там также добавили, что сотрудники московских поликлиник никогда не запрашивают коды из СМС и личные данные по телефону. Это делают исключительно мошенники с целью получить доступ к аккаунту на "Госуслугах", так что поддаваться не нужно.
ОбществоМоскваДепартамент здравоохранения г. Москвы
 
 
