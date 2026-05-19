Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото

В Госдуме рассказали о новой схеме мошенников с визами

Краткий пересказ от РИА ИИ Мошенники активизировали схемы с оформлением виз перед сезоном отпусков, используя звонки от имени сотрудников посольств.

Злоумышленники применяют многоступенчатые сценарии с психологическим давлением, включая SMS, поддельные уведомления и звонки от имени разных ведомств.

Главный способ защиты от таких мошенников — сохранять критическое мышление и не поддаваться на требования перевести деньги или оформить кредиты по телефону.

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Мошенники перед сезоном отпусков активизировали схемы с оформлением виз: они звонят жертвам от имени сотрудников посольств, запугивают и вынуждают переводить деньги, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по информационной политике, федеральный координатор проекта "Цифровая Россия" партии "Единая Россия" Антон Немкин.

"Мошенники продолжают адаптировать свои схемы под актуальные жизненные ситуации граждан, и тема оформления виз по-прежнему остается одной из точек входа для атак, особенно в сезон отпусков", - сказал Немкин

По его словам, злоумышленники делают ставку на людей, которые действительно ожидают ответа от визового центра или консульства, поэтому звонок от имени "сотрудника посольства" не вызывает у жертвы подозрений.

"Дальше используется уже знакомый сценарий психологического давления - сообщения о входе в аккаунт на "Госуслугах", фиктивные доверенности, обвинения в финансировании терроризма и требование срочно "спасти деньги", - пояснил депутат.

Немкин отметил, что подобные схемы опасны именно своей многоступенчатостью, ведь мошенники больше не ограничиваются одним звонком, а выстраивают целый сценарий с SMS, поддельными уведомлениями, звонками от имени разных ведомств и постоянным психологическим давлением.

"У человека создается ощущение реальной угрозы - особенно когда речь идет о якобы уголовной ответственности или финансировании терроризма", - уточнил он.

Парламентарий рассказал, что вариаций этой схемы может быть множество: вместо визовых центров злоумышленники могут использовать легенды о налоговых проверках, доставке документов, оформлении загранпаспорта, подтверждении брони авиабилетов или проблемах с миграционными документами, а нередко мошенники представляются сотрудниками банков, МВД, Росфинмониторинга или портала "Госуслуги", но ключевая цель всегда одна - заставить человека действовать быстро и лишить его возможности спокойно оценить ситуацию.

"Более того, преступники зачастую используют реальные персональные данные граждан. Информация о подаче документов, номерах телефонов и маршрутах поездок может попадать к мошенникам через утечки, взломанные аккаунты или теневые базы данных", - добавил Немкин.

Он подчеркнул, что, когда злоумышленник знает, что человек действительно подавал документы на визу или собирается за границу, уровень доверия к звонку резко повышается, и именно поэтому такие схемы становятся все более эффективными и психологически убедительными.

Главный способ защиты, по мнению депутата, - сохранять критическое мышление и помнить, что ни государственные органы, ни банки никогда не требуют переводить деньги на "безопасные счета", передавать наличные курьерам или оформлять кредиты по телефону.