Эксперт раскрыл, как мошенники получают доступ к умным устройствам

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Злоумышленники могут получить доступ к умным устройствам через уязвимости роутера и с помощью подбора пароля к Wi-Fi.
- Взломать можно любое умное устройство, и визуально определить взлом сложно, так как устройство продолжает исправно функционировать.
- Устройства с камерой и микрофоном могут "слышать" и "видеть", даже если это запрещено на программном уровне.
- Собранные данные могут быть использованы для шантажа или манипуляции.
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Злоумышленники могут получить доступ к умным устройствам через уязвимости роутера и с помощью подбора пароля к Wi-Fi, рассказал РИА Новости эксперт компании F6 по кибербезопасности Сергей Золотухин.
"Современный дом пронизан цифрой вдоль и поперек. Сегодня наличие Wi-Fi у бытовых устройств уже не вызывает удивления", - говорит эксперт.
По его словам, взломать можно любое умное устройство - будь то холодильник, пылесос, кондиционер или колонка.
"Пройдя дальше по "цифровому дому" через уязвимости роутера или подобрав пароль к Wi-Fi, злоумышленник может получить доступ ко всем устройствам в сети", - сообщил он.
Эксперт отметил, что визуально вряд ли получится определить, что устройство взломано, так как скомпрометированное устройство, скорее всего, будет исправно работать.
Золотухин также добавил, что опасность представляют устройства с камерой и микрофоном, технически эти устройства могут "слышать" и "видеть", даже если на программном уровне это запрещено. Собранные устройством данные могут быть использованы для шантажа или манипуляции.
"Безопасность пользователя в первую очередь зависит от того, насколько соблюдаются правила киберграмотности и цифровой гигиены, насколько ответственно он относится к владению устройствами, в том числе умными", - предупредил Золотухин.
