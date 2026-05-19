Хорошие новости
 
11:12 19.05.2026 (обновлено: 11:37 19.05.2026)
Морж Миша из Приморского океанариума станцевал в пародии на фильм "Вершина"

© РИА Новости / Виталий Аньков | Морж Миша в Приморском Океанариуме на острове Русский во Владивостоке
Морж Миша в Приморском Океанариуме на острове Русский во Владивостоке. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Морж Миша из Приморского океанариума стал главным героем пародийного видео на популярную сцену из фильма «Вершина».
  • Видеоролик, в котором морж двигается под музыку из фильма, а одна из сотрудниц океанариума убегает от него, набрал 1,5 миллиона просмотров.
  • Тренер Владимир Маслов отметил, что движения ластами и головой, которые Миша делает на видео, являются частью его программы, а открывать рот так, будто он говорит, моржа научили несколько месяцев назад.
ВЛАДИВОСТОК, 19 мая - РИА Новости. Морж Миша из Приморского океанариума во Владивостоке стал главным героем пародийного видео на популярную сцену из фильма "Вершина", рассказал РИА Новости его тренер Владимир Маслов.
В соцсетях разошлась видеозапись, снятая Масловым по мотивам вирусной сцены из фильма "Вершина", когда главный герой, которого сыграл Тэрон Эджертон, дает своей жертве в исполнении Шарлиз Терон время до конца песни, прежде чем начать преследовать женщину, и начинает танцевать. В ролике морж двигается под эту музыку, а убегает от него одна из сотрудниц океанариума. Ролик набрал 1,5 миллиона просмотров.
"Я активный блогер и слежу за трендами. Сейчас набрала популярность сцена из этого фильма, и все начали снимать на нее пародии. Танец актера и песня так зацепили людей, что появились просто тысячи пародий - это смешно, забавно. Я подумал, что Миша тоже может делать похожие движения, и можно снять с ним что-то подобное, что явно переплюнет все пародии", - отметил собеседник.
Маслов добавил, что Миша не только хорош на сцене как артист, но и как пародист. По словам тренера, под видео в соцсети уже около 1700 комментариев, всем понравился ролик, и люди пишут, что морж переиграл даже самого актера.
Собеседник также рассказал, что движения ластами и головой, которые Миша делает на видео, он выучил давно - это часть его программы. Зато открывать рот так, будто он говорит, его научили всего несколько месяцев назад.
"Это все несложно, и получилось весело. Девушка на видео - тренер Елизавета. Я подбирал девушку, максимально похожую на Шарлиз Терон, блондинку с такой прической. Я ей предложил, она согласилась, и у нас получился такой хороший тандем", - добавил тренер.
