Морпехи рассказали, как ВСУ действуют в Доброполье

ДОНЕЦК, 19 мая — РИА Новости. Подразделения ВСУ все больше используют ударные БПЛА самолетного типа, чтобы помешать российским войскам в наступлении на красноармейско-добропольском направлении в ДНР, сообщил РИА Новости старший оператор расчета ударных беспилотников 177-й гвардейский полк морской пехоты в составе группировки войск "Центр" с позывным Эмин.



"На этом направлении противник в разы стал чаще работать ударными дронами самолетного типа. Это усложнило нам подвоз, однако мы не засиживаемся на одном месте и постоянно меняем точки, чтобы работать эффективно, — говорит Эмин. — Характер целей же постоянно меняется. Работаем по опорным пунктам, ПВД, технике, чаще всего по ствольным орудиям. Бьем и в тыл, и по передовым рубежам".



Подразделения группировки войск "Центр" продолжают работать по целям в Доброполье, отодвигая фронт все дальше.