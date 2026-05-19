Во Львове мобилизованный сбежал, выбив окна в военкомовском автомобиле

"Во Львове люди вытащили мужчину из микроавтобуса военкомата: задержанный разбил окна в транспорте", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Новости.Live".

Судя по видео, публикуемому украинскими СМИ, мужчине удалось сбежать в ходе борьбы: окна в транспорте выбивают изнутри. Кроме того, заметно, что один или несколько мобилизованных борются с людьми в камуфляже прямо в автомобиле. Прохожие выкриками поддерживают мобилизованных и осыпают руганью военнослужащих.