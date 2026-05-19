Во Львове мобилизованный сбежал, выбив окна в военкомовском автомобиле - РИА Новости, 19.05.2026
16:59 19.05.2026 (обновлено: 17:31 19.05.2026)
Во Львове мобилизованный сбежал, выбив окна в военкомовском автомобиле

  • Во Львове мобилизованный сбежал из микроавтобуса с сотрудниками военкомата.
  • Он разбил окна в транспорте, а прохожие вытащили его и поддержали в ходе борьбы.
  • Насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан приводят к скандалам и протестам.
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Мобилизованному на Украине удалось сбежать из микроавтобуса с сотрудниками военкомата во Львове, прохожие вытащили его через разбитое окно, сообщил украинский телеканал "Новости.Live".
"Во Львове люди вытащили мужчину из микроавтобуса военкомата: задержанный разбил окна в транспорте", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Новости.Live".

Судя по видео, публикуемому украинскими СМИ, мужчине удалось сбежать в ходе борьбы: окна в транспорте выбивают изнутри. Кроме того, заметно, что один или несколько мобилизованных борются с людьми в камуфляже прямо в автомобиле. Прохожие выкриками поддерживают мобилизованных и осыпают руганью военнослужащих.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
