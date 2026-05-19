Рейтинг@Mail.ru
Врач на Украине продал мужчине чужой камень из почек ради отсрочки - РИА Новости, 19.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:08 19.05.2026
Врач на Украине продал мужчине чужой камень из почек ради отсрочки

Врач на Украине продал мужчине чужой камень из почек для отсрочки от мобилизации

CC BY-SA 3.0 / / Город Берегово. Закарпатская область
Город Берегово. Закарпатская область - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
CC BY-SA 3.0 / /
Город Берегово. Закарпатская область. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Врач в Закарпатской области на западе Украины продал военнообязанному камень из почек другого пациента за 400 долларов.
  • Мужчина должен был предъявить камень во время диагностики, чтобы получить диагноз для отсрочки от мобилизации.
  • Правоохранители зафиксировали передачу взятки врачу в его служебном кабинете.
МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Медик в Закарпатской области на западе Украины продал военнообязанному удаленный у из почек другого пациента камень за 400 долларов, чтобы тот мог получить отсрочку от мобилизации, сообщили в областной прокуратуре.
"Медик районной больницы за неправомерную выгоду предлагал военнообязанным избежать призыва по состоянию здоровья. Чтобы обман выглядел максимально убедительно, уролог передал мужчине реальный камень, который ранее удалил из мочевыводящих путей другой пациентки", - говорится в сообщении, опубликованном на странице прокуратуры в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
Грузинская диаспора в Сумах договорилась с ТЦК о брони от мобилизации
18 мая, 21:16
По информации ведомства, военнообязанный должен был предъявить этот камень во время диагностики и получить диагноз для отсрочки от мобилизации.
"Правоохранители задокументировали два эпизода передачи взятки непосредственно в служебном кабинете медика: сначала он получил 100 долларов в качестве аванса за подготовку документов, а затем еще 300 долларов за камень и финальное оформление подозреваемым истории болезни, предоставлявшей право на получение отсрочки", - добавили в прокуратуре.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) признана экстремистской и запрещена в РФ.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
Украину готовят к снижению возраста мобилизации, заявил Рогов
Вчера, 08:52
 
В миреУкраинаЗакарпатская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала