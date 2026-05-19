Краткий пересказ от РИА ИИ Врач в Закарпатской области на западе Украины продал военнообязанному камень из почек другого пациента за 400 долларов.

Мужчина должен был предъявить камень во время диагностики, чтобы получить диагноз для отсрочки от мобилизации.

Правоохранители зафиксировали передачу взятки врачу в его служебном кабинете.

МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Медик в Закарпатской области на западе Украины продал военнообязанному удаленный у из почек другого пациента камень за 400 долларов, чтобы тот мог получить отсрочку от мобилизации, сообщили в областной прокуратуре.

"Медик районной больницы за неправомерную выгоду предлагал военнообязанным избежать призыва по состоянию здоровья. Чтобы обман выглядел максимально убедительно, уролог передал мужчине реальный камень, который ранее удалил из мочевыводящих путей другой пациентки", - говорится в сообщении, опубликованном на странице прокуратуры в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).

По информации ведомства, военнообязанный должен был предъявить этот камень во время диагностики и получить диагноз для отсрочки от мобилизации.

"Правоохранители задокументировали два эпизода передачи взятки непосредственно в служебном кабинете медика: сначала он получил 100 долларов в качестве аванса за подготовку документов, а затем еще 300 долларов за камень и финальное оформление подозреваемым истории болезни, предоставлявшей право на получение отсрочки", - добавили в прокуратуре.

Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ , а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.