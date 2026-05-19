Группировка "Юг" улучшила положение по переднему краю

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 160 военных и три боевые бронемашины в зоне действий группировки войск "Южная", сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю... Противник потерял до 160 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 25 автомобилей, четыре артиллерийских орудия и две станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.
Отмечается также, что нанесено поражение формированиям механизированной, мотопехотной бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовка, Малиновка, Тихоновка, Рай-Александровка, Краматорск и Константиновка Донецкой Народной Республики.