Группировка "Юг" улучшила положение по переднему краю - РИА Новости, 19.05.2026
Специальная военная операция на Украине
 
12:09 19.05.2026 (обновлено: 12:12 19.05.2026)
Группировка "Юг" улучшила положение по переднему краю

ВСУ за сутки потеряли до 160 военных в зоне действия "Юга"

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю.
  • ВСУ за сутки потеряли до 160 военных и технику, включая три боевые бронемашины, в зоне действий группировки «Юг».
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 160 военных и три боевые бронемашины в зоне действий группировки войск "Южная", сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю... Противник потерял до 160 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 25 автомобилей, четыре артиллерийских орудия и две станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.
Отмечается также, что нанесено поражение формированиям механизированной, мотопехотной бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовка, Малиновка, Тихоновка, Рай-Александровка, Краматорск и Константиновка Донецкой Народной Республики.
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКраматорскБезопасностьКонстантиновкаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Донецкая Народная Республика
 
 
