09:51 19.05.2026
Мишустин поздравил работников фармацевтической отрасли с праздником

Таблетки. Архивное фото
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов фармацевтической отрасли с профессиональным праздником, отметив, что сегодня до 80% лекарств, входящих в перечень жизненно необходимых, - производят в РФ.
"Примите мои сердечные поздравления с Днем фармацевтического работника. Вы проводите исследования, инновационные разработки, изготавливаете новейшие лекарственные препараты, создаете уникальные вакцины, клеточные технологии, осуществляете контроль за их качеством и хранением", - говорится в телеграмме премьер-министра, опубликованной на сайте кабмина РФ.
Отмечается, что сегодня до 80% лекарств, входящих в перечень жизненно необходимых, – отечественного производства.
"Они помогают людям бороться с серьезными заболеваниями, обеспечивать индивидуальный подход к лечению злокачественных новообразований, делать высокотехнологичную медицинскую помощь более доступной и эффективной", - добавляется в телеграмме.
По словам Мишустина, государство оказывает отрасли системную поддержку, в том числе в рамках реализации стратегии "Фарма-2030". В регионах, отмечает премьер, открываются современные лаборатории и высокотехнологичные заводы, растет производство субстанций и сырья, совершенствуются их стандарты.
"Успехи фармацевтического комплекса – это прежде всего люди, их глубокие знания, талант и самоотверженный труд. Каждое ваше достижение помогает пациентам справляться с болезнью, спасает жизни", - добавил Мишустин.
