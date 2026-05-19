Мишустин поздравил работников фармацевтической отрасли с праздником

Краткий пересказ от РИА ИИ Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов фармацевтической отрасли с профессиональным праздником.

Мишустин отметил, что до 80% лекарств из перечня жизненно необходимых — отечественного производства.

По его словам, государство оказывает фармацевтической отрасли системную поддержку, в том числе в рамках реализации стратегии "Фарма-2030".

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов фармацевтической отрасли с профессиональным праздником, отметив, что сегодня до 80% лекарств, входящих в перечень жизненно необходимых, - производят в РФ.

"Примите мои сердечные поздравления с Днем фармацевтического работника. Вы проводите исследования, инновационные разработки, изготавливаете новейшие лекарственные препараты, создаете уникальные вакцины, клеточные технологии, осуществляете контроль за их качеством и хранением", - говорится в телеграмме премьер-министра, опубликованной на сайте кабмина РФ

"Они помогают людям бороться с серьезными заболеваниями, обеспечивать индивидуальный подход к лечению злокачественных новообразований, делать высокотехнологичную медицинскую помощь более доступной и эффективной", - добавляется в телеграмме.

По словам Мишустина , государство оказывает отрасли системную поддержку, в том числе в рамках реализации стратегии "Фарма-2030". В регионах, отмечает премьер, открываются современные лаборатории и высокотехнологичные заводы, растет производство субстанций и сырья, совершенствуются их стандарты.