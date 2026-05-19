Рейтинг@Mail.ru
"В отчаянии": в США прокомментировали удары ВСУ по России - РИА Новости, 19.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:54 19.05.2026 (обновлено: 06:59 19.05.2026)
"В отчаянии": в США прокомментировали удары ВСУ по России

Миршаймер: атаки ВСУ по инфраструктуре России свидетельствуют об отчаянии Киева

© AP Photo / Yevhen TitovУкраинские военнослужащие запускают БПЛА
Украинские военнослужащие запускают БПЛА - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
© AP Photo / Yevhen Titov
Украинские военнослужащие запускают БПЛА. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Атаки ВСУ по инфраструктуре России показывают отчаяние Киева, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.
  • По словам эксперта, США уже готовы заключить сделку с Россией, но Брюссель и Киев всячески препятствуют этому.
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Атаки ВСУ по инфраструктуре России показывают отчаяние Киева, заявил в эфире YouTube-канала Glenn Diesen профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.
«
"Украинцы в отчаянии: пытаются спасти ситуацию, пытаются завлекать европейцев в надежде, что ситуация изменится", — сказал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
В Киеве забили тревогу из-за жесткого ультиматума Зеленскому
Вчера, 02:34
По словам эксперта, США уже готовы заключить сделку с Россией, но Брюссель и Киев всячески препятствуют этому.
Накануне американская военная разведка в докладе генерального инспектора Пентагона для конгресса США назвала удары ВСУ по инфраструктуре России беспорядочными и неспособными повлиять на способность Москвы проводить военные операции.
Украинские боевики практически ежедневно нацеливают беспилотники на гражданские объекты. ВС России в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Министр финансов Украины Сергей Марченко - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
Министра финансов Украины выгнали из Франции за слова о России
Вчера, 05:58
 
В миреРоссияКиевДжон МиршаймерСШАВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала