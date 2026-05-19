"В отчаянии": в США прокомментировали удары ВСУ по России

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Атаки ВСУ по инфраструктуре России показывают отчаяние Киева, заявил в эфире YouTube-канала Glenn Diesen профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.
"Украинцы в отчаянии: пытаются спасти ситуацию, пытаются завлекать европейцев в надежде, что ситуация изменится", — сказал он.
Украинские боевики практически ежедневно нацеливают беспилотники на гражданские объекты. ВС России в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.