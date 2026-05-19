Мирошник назвал терроризмом атаки ВСУ на ЗАЭС и прилегающую территорию

Краткий пересказ от РИА ИИ Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник назвал атаки ВСУ на Запорожскую АЭС и прилегающую территорию терроризмом.

14 мая в 100 метрах от периметра ЗАЭС произошла целенаправленная атака дрона на автомобиль гражданского персонала станции.

Подобные действия создают прямую угрозу жизни и здоровью персонала ЗАЭС и риски для ядерной безопасности региона.

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Атаки ВСУ на Запорожскую АЭС и прилегающую территорию являются терроризмом, это создает риски для критической гражданской инфраструктуры и ядерной безопасности, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Он отметил, что в Запорожской области вооруженные формирования Украины атакуют не только ЗАЭС, но и прилегающую территорию.

"Очередной безответственный удар был нанесен 14 мая, когда всего в 100 метрах от периметра ЗАЭС произошла целенаправленная атака дрона на автомобиль гражданского персонала станции. Данные действия ВФУ являются ничем иным как актом терроризма", - говорится в еженедельном докладе Мирошника в распоряжении РИА Новости.

Он добавил, что подобные действия создают прямую угрозу жизни и здоровью персонала, работающего на объекте ядерной инфраструктуры.