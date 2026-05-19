Киев продолжает угрожать госслужащим новых регионов, заявил Мирошник

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Киевский режим продолжает угрожать убийством госслужащим новых регионов России и организовывать покушения, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
"Они (угрозы – ред.) не прекращались, особенно на прифронтовых территориях. Очень много таких угроз на территориях Херсонской, Запорожской областях, Донецкой Народной Республики. Такого рода угрозы есть в формате "цыганского радио", публичные через социальные сети", - сказал Мирошник в беседе с агентством.
Он добавил, что киевский режим минирует автомобили госслужащих, пытается их отравить и проводит заказные акции – внесудебные казни, когда человеку заочно выносится приговор и сообщается, что он должен быть ликвидирован.