Киев продолжает угрожать госслужащим новых регионов, заявил Мирошник

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Киевский режим продолжает угрожать убийством госслужащим новых регионов России и организовывать покушения, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Он добавил, что киевский режим минирует автомобили госслужащих, пытается их отравить и проводит заказные акции – внесудебные казни, когда человеку заочно выносится приговор и сообщается, что он должен быть ликвидирован.