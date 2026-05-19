Родион Мирошник: иностранные наемники бегут с Украины

Вооруженные силы Украины пытают российских военнопленных методами времен афганской и иракской кампаний и вводят им неизвестные препараты, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. В интервью корреспонденту агентства Валерии Балыкиной он также рассказал о том, наемники каких стран чаще всего "засвечиваются"в боях со стороны ВСУ, и почему они бегут с Украины.

— В конце апреля в Москву приезжала спецпредставитель генсека ООН по делам детей и вооруженных конфликтов Ванесса Фрезье. После этого визита представительство ООН как-то связывалось с министерством?

— Все так быстро не происходит. Это (итоги визита и наблюдения Фрезье – ред.) должно отразиться в докладах. Мы его дождемся и потом посмотрим, насколько это повлияло на настроение (внутри ООН – ред.). Есть вариант, что ее мнение не будет там учтено, и доклад выйдет политически ангажированным. К сожалению, таких докладов все больше на уровне некоторых международных организаций, которые являются политическим заказом и оторваны от реальности.

— Как визит оценивает российская сторона, он был результативный?

— Тяжело сказать. Это будет видно только со временем. Мы будем внимательно следить за содержанием доклада ООН по детям и вооруженным конфликтам. Главное, что мы дали возможность получить информацию из первых уст: пообщаться с детьми, воспитателями и родителями. Она посетила детскую больницу, места прилета по школе и детскому саду. Все, что нужно было ей предоставить и открыть, мы сделали. Я не знаю, как Ванесса Фрезье распорядится информацией, и как отреагируют в том месте, где все настроено на формировании претензий к России. Со своей стороны мы сделали все для того, чтобы она обладала всем багажом знаний.

— Как часто к вам поступает информация о пытках ВСУ в отношении российских военнопленных?

— К большому сожалению, мы ее получаем постоянно. Мы получили несколько десятков человек с ампутированными конечностями во время последнего обмена. Медики выяснят, как это произошло: результат ранений, действия той стороны. Это все потребует исследований, но выглядит многозначительно, когда несколько десятков военных, которые возвращаются по обмену, имеют серьезные ранения и увечья. Несколько человек нам передали в критическом состоянии на грани жизни и смерти. Мы благодарны белорусской стороне, которая организовала передачу, обеспечила безопасность и предоставила свои медицинские возможности. Иногда мы забираем ребят в состоянии, которое требует моментального вмешательства и лечения, чтобы человек не умер.

— В феврале вы анонсировали доклад о пытках ВСУ в отношении военнопленных. Что-то изменилось с тех пор в методах?

— К сожалению, тенденция не меняется. В докладах мы заявили, что существует целая сеть секретных тюрем. Никакой реакции со стороны западников не было в виде давления на Украину или требования вскрыть этот гнойник. Конвейер издевательств над военнопленными, нарушение всех норм международного гуманитарного права сохраняются — избиения и использование электрических стульев продолжаются, истязания и неведомая концентрация психопатов зашкаливают.

Количество тайных тюрем с военнопленными без их постановки на учет и передачи данных международным организациям и нашей стороне существует сплошь и рядом. Мне даже сказать сложно, сколько по времени человек находится в украинском плену без официальной фиксации. Это может быть от нескольких недель до нескольких месяцев. Что в это время происходит, сколько людей не дожили до момента, когда его поставили на учет, можно будет сказать только после длительного расследования, когда будет собрана вся база и пройдут следственные действия по показаниям и обнаружению, например, мест захоронений. Мы совершенно не исключаем, что найдем их. Установить места пыточных тяжело, потому что это просто подвал, бетонный коробок, где содержали людей.

— Есть ли информация о новых методах пыток со стороны ВСУ?

— Новые методы появляются с приходом иностранных инструкторов. Методы, которые применялись в Афганистане и Ираке. Например, человека топят и не дают прийти в себя. Электрические стулья становятся повсеместными. Присутствует подвешивание людей за ноги и долгосрочное избиение. Насильственная ампутация конечностей, содержание людей в клетках под палящим солнцем или в холоде тоже есть. Все это есть в наших показаниях. Использование неизвестно каких медицинских препаратов. Человек рассказывает: приходит врач и говорит: "Ты будешь болеть и умрешь". Вкалывает какой-то препарат. У нас есть информация про медицинские препараты, которые были использованы без согласия наших людей.

— Что это за препараты?

— Мы еще не знаем.

— Экспертизы еще не было?

— Не могу пока сказать, потому что идут расследования. Несколько человек, которые вернулись после обмена, признались, что им сделали инъекции. Человек находится в неведении: то ли ему вкололи препарат, действие которого неизвестно когда проявится, либо это какой-то вирус, либо яд долгосрочного действия.

— Планируете ли вы вновь посетить Женеву, чтобы осветить факты зверств?

— Мы намерены использовать все возможности этой площадки. Слишком много чести европейцам или оппонентам с украинской стороны дарить возможность безнаказанно распространять ложь. Поэтому мы будем пользоваться всеми возможностями, которые для нас доступны, чтобы предоставить верифицированные факты. Здесь уже вопрос ангажированности исполнительных органов международных организаций. Потому что зачастую мы сталкиваемся с международными организациями, которые создают максимум проблем для донесения нашей информации.

Сложной является аккредитация неправительственных и волонтерских организаций, которые погружены в события и могут предоставить информацию по темам, начиная от медиков во время конфликтов, заканчивая сексуальными издевательствами и детьми в конфликте. Документы этих людей годами лежат в исполнительных органах власти, в том числе в структурах ООН, и они не получают аккредитацию, чтобы полноценно не участвовать в заседаниях. При этом с украинской стороны там находятся десятки некоммерческих организаций, которым зажигается зеленый свет. Они дают им возможность присутствовать на международных площадках.

— Поступают ли в отношении госслужащих органов власти ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей угрозы, совершаются ли покушения?

— Они не прекращались, особенно на прифронтовых территориях. Очень много таких угроз на территориях Херсонской, Запорожской областей, Донецкой Народной Республики. Такого рода угрозы есть в формате цыганского радио, публичные, через социальные сети. Есть факты атак на этих людей — минируются их транспортные средства, их пытаются отравить, проводят заказные акции, которые можно называть внесудебными казнями. То есть, когда украинская сторона дистанционно говорит, что это — преступник против Украины, поэтому мы вынесем ему приговор, и он должен быть ликвидирован.

— Я поясню свой вопрос. В СССР от рук бандеровцев с 1945 по 1953 годы погибли тысячи госслужащих.

— Существенная разница, потому что 45-50-е годы — это мирное время, и под чужой личиной бандеровцы, что называется, приходили ночью и вырезали людей. Во время военных действий ситуация несколько по-другому выглядит. Поэтому здесь могут быть диверсионные акции, террористические действия, целенаправленные удары. Все-таки враг есть враг, и его идентифицируют точнее, пока идут военные действия. Поэтому атмосфера несколько иная.

Существует и тема вербовки, когда телефоны военнопленных попадают в руки противника, и в них находят контакты мамы, жены, папы. Этих людей шантажируют, склоняют к совершению преступлений. Они говорят: "Если ты это не сделаешь, то твой сын умрет, либо мы будем ему отрезать пальцы, а тебе присылать его фотографии". Это конвейер, на который заточен целый ряд спецслужб Украины. Это является преступлением и нарушением норм международного гуманитарного права, но Украина плевать хотела. Она это использует как один из пунктов арсенала террористических действий.

— Установлены ли личности властей киевского режима, которые руководили терактами в "Крокусе", в отношении генерала Игоря Кириллова, убийствами военкора Владлена Татарского, политолога Дарьи Дугиной?

— Я не могу это оглашать, потому что есть тайна следствия. Когда следственные органы посчитают необходимым это огласить, они это сделают.

— Хорошо, тогда по-другому. Уверена ли Россия в том, что расплата их настигнет? Если да, то в каком виде?

— Эта история растянута во времени. Нужно понимать, что Нюрнбергский трибунал появился в августе 1945 года. В 1942-1943 годах не получалось ликвидировать Геринга или Гитлера. Привлечь к ответственности можно было тогда, когда закончились военные действия. На сегодняшний день 1 118 человек уже на скамье подсудимых — это те, до кого мы добрались и поймали, чьи преступления оценены, и те, кто получили свои сроки. Организаторы, как правило, далеко от передовой. Поэтому потребуется определенное время и усилие.

Здесь есть очень важный момент — заочное расследование, когда собираются все данные и, скажем так, ставится вопрос, когда он физически попадет в руки. Я думаю, что нам стоило бы сконцентрировать усилия на таких вещах. Это имело бы и политический эффект, и международный. Потому что ответственность за совершенные преступления должна быть неотвратима, и это зависит только от нас. Никто другой за нас выполнять эти обязательства не будет. Запад сегодня наплевал на нормы и ответственность за уголовные военные преступления. Поэтому привлекать к ответственности будем только мы, и рассчитывать здесь нужно будет только на себя.

Конечно, здесь уже политический вопрос, насколько мы готовы сформулировать эту задачу, снабдить законодательными механизмами наши силовые структуры и поставить задачу нашим силовикам, которые должны обеспечить, чтобы никто из них не ушел от ответственности.

— Наемники каких стран чаще всего "засвечиваются" в боях со стороны ВСУ? Есть ли новая статистика?

— Установить точный список невозможно. Это находится в ведении той стороны. Плюс там работают десятки рекрутинговых компаний, можно говорить только о тенденциях. Сегодня из состава иностранных наемников бегут европейцы, восточные европейцы, прибалты. Они уже навоевались и разбегаются в разные стороны. Они ищут войну помягче и полегче, где не так сильно бьют и не так опасно. Постепенно этих профессиональных "серых гусей" заменяют людьми, которые либо имели какой-то криминальный опыт, либо ищут заработки. В первую очередь, это Латинская Америка. Много колумбийцев, никарагуанцев. Есть бразильцы, аргентинцы. Там работает много западных, часто американских, британских, европейских рекрутинговых компаний, которые предлагают повоевать на стороне Украины тем, кто, например, входил в наркокартели.

Сейчас мы находим много данных о большом количестве людей, которые приехали из Латинской Америки, которым рекрутинговые компании оплатили проезд, подписали контракт, (наладили – ред.) контакт с ВСУ и провели обучение. Это не ограничивается только Латинской Америкой. Там есть весь спектр стран вплоть до Японии, Ирландии, Норвегии, Голландии. Есть африканцы и азиаты.

Они ведутся на предложения рекрутинговых компаний чаще всего из-за коммерческих соображений. Есть другая часть — это работа с радикальными организациями, которые формируют свои боевые крылья, которые отправляют то, что на Украине называется "вышкир". Потому что обстрелянный боец гораздо ценнее бойца, который никогда не нюхал порох.

— В каких населенных пунктах, районах, направлениях их больше, чем украинских военных, и почему?

— На общем фоне воюющих украинцев они не составляют большой процент. Это точечные воздействия. Они входят в иностранный легион, который не так давно был распущен, его растянули просто по разным подразделениям. Поэтому в концентрированном виде они редко где находятся. Их перебрасывают с направления на направление, но достаточно много их было на харьковском направлении и на красноармейском направлении. Там эти люди были, их документы находили в Часовом Яре, в Димитрово.

— Вы еще в прошлом интервью говорили, что наемники бегут. Что все-таки заставляет оставаться?

— Деньги. Квалификация становится ниже, сейчас они привлекают много наемников, которые не имеют военного опыта. Украинская сторона испытывает серьезные проблемы с мобилизацией, поэтому используются любые возможности, чтобы затыкать дыры, в том числе наемниками. Это не двухметровые красавцы, а маленькие пухленькие деятели, которые в поисках денег приехали из колумбийских плантаций зарабатывать на пропитание.

— Российские военные установили контроль над всей территорией ЛНР. Ведется ли расследование преступлений ВСУ там в отношении как наших бойцов, так и мирных жителей? Есть ли факты присутствия там тайных тюрем? Появилась ли новая информация о таких пыточных на других направлениях?

— Есть общеизвестные факты. В Старобельске, селе Половинкино найдены места, где содержались люди, и там же были найдены секретные захоронения людей, которые, скорее всего, умерли от пыток и издевательств украинской стороны. Сейчас по инициативе СК и волонтерских организаций эксгумируют тела на территории рядом с Северодонецком. На территории лесной могилы планомерно ведутся работы по извлечению тел, которые были захоронены в период военных действий. (Выясняются – ред.) причины гибели этих людей — как они туда попали, почему они были захоронены в несанкционированных местах.

— Родион Валерьевич, как вы оцениваете ситуацию вокруг насильственной мобилизации?

— Украине вольно или невольно необходимо мобилизовать не менее 30-35 тысяч человек в месяц для того, чтобы компенсировать свои потери. Эти планы спущены украинским ТЦК, которые разными методами отлавливают население по всей территории Украины, распределив квоты между всеми областями. Абсолютный факт, что значительная часть разбегается на разных этапах. По данным конца прошлого года, потому что потом Украина засекретила эти данные, 311 тысяч уголовных дел было возбуждено за самовольное оставление воинской части. Более 50 тысяч — это дела, которые заведены за дезертирство. Количество официальных преследований с украинской стороны колоссально. Оно подтверждает отсутствие мотивации гражданского населения идти воевать за киевский режим. Поэтому при малейших возможностях они пытаются этого избежать.

ТЦК, полиция, подразделения военкоматов наделяются все большими и большими полномочиями. Сейчас в виде пробных камней вбрасывается в медийное поле: давайте дадим ТЦК возможность использовать оружие, давайте им разрешим стрелять. Это новые опричники, которые выполняют волю государя. У него (государя – ред.) есть обязательство перед спонсорами, что он в ответ на выделяемые деньги и боеприпасы будет выделять или собирать пушечное мясо. Поэтому этими жизнями людей он рассчитывается за военную помощь, которая оказывается Западом. Уйти от этого он не может. Это его обязательство.