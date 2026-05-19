Миронов предложил награждать отличников путевками в детские лагеря

Краткий пересказ от РИА ИИ Сергей Миронов предложил поощрять отличников бесплатными путевками в детские лагеря.

За золотую медаль, по словам Миронова, нужно ввести федеральную выплату, хотя бы в 5 тысяч рублей.

Миронов считает необходимым закрепить на федеральном уровне выплаты учителям, подготовившим стобалльников и призеров олимпиад.

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов в беседе с РИА Новости предложил поощрять отличников бесплатными путевками в детские лагеря, а учителей, подготовивших стобалльников и призеров олимпиад, федеральными выплатами.

"Я считаю, что отличные успехи в школе тоже должны поощряться, причем на федеральном уровне. Например, если ребенок на "отлично" закончил учебный год, он должен получать бесплатную путевку в детский лагерь, наша фракция разрабатывает такую инициативу", - сказал Миронов агентству.

За золотую медаль в дополнение к отдыху, по словам лидера партии, нужно вводить и федеральную выплату, хотя бы в 5 тысяч рублей.

"Не такие большие деньги, но пусть это будет награда именно за учебу в школе, за полученные знания, а не просто за зубрежку к ЕГЭ", - отметил он.

Миронов добавил, что нужно дополнять меры поощрения не только детей, но и педагогов. Он напомнил, что сейчас в некоторых регионах России введены выплаты для стобалльников по ЕГЭ, победителей всероссийских олимпиад, при этом единицы премируют золотых медалистов.