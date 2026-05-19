Рейтинг@Mail.ru
Миронов предложил награждать отличников путевками в детские лагеря - РИА Новости, 19.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:09 19.05.2026
Миронов предложил награждать отличников путевками в детские лагеря

Миронов предложил поощрять отличников путевками в детские лагеря

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСергей Миронов
Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Сергей Миронов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сергей Миронов предложил поощрять отличников бесплатными путевками в детские лагеря.
  • За золотую медаль, по словам Миронова, нужно ввести федеральную выплату, хотя бы в 5 тысяч рублей.
  • Миронов считает необходимым закрепить на федеральном уровне выплаты учителям, подготовившим стобалльников и призеров олимпиад.
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов в беседе с РИА Новости предложил поощрять отличников бесплатными путевками в детские лагеря, а учителей, подготовивших стобалльников и призеров олимпиад, федеральными выплатами.
"Я считаю, что отличные успехи в школе тоже должны поощряться, причем на федеральном уровне. Например, если ребенок на "отлично" закончил учебный год, он должен получать бесплатную путевку в детский лагерь, наша фракция разрабатывает такую инициативу", - сказал Миронов агентству.
Студенты - РИА Новости, 1920, 02.05.2026
Миронов предложил ввести "потолок" цен на обучение в вузах
2 мая, 02:31
За золотую медаль в дополнение к отдыху, по словам лидера партии, нужно вводить и федеральную выплату, хотя бы в 5 тысяч рублей.
"Не такие большие деньги, но пусть это будет награда именно за учебу в школе, за полученные знания, а не просто за зубрежку к ЕГЭ", - отметил он.
Миронов добавил, что нужно дополнять меры поощрения не только детей, но и педагогов. Он напомнил, что сейчас в некоторых регионах России введены выплаты для стобалльников по ЕГЭ, победителей всероссийских олимпиад, при этом единицы премируют золотых медалистов.
"Что касается поощрения стобалльников и призеров олимпиад, правильно, что регионы вводят такие выплаты. Но нужно поощрять и учителей, которые подготовили этих ребят. Такие выплаты педагогам тоже есть в ряде регионов, но их надо закреплять в федеральном законодательстве", - подытожил политик.
Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
Миронов предложил дать ученым такие же льготы, как у IT-специалистов
22 апреля, 01:33
 
ОбществоРоссияСергей МироновСправедливая Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала