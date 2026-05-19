Минспорт и Минпросвещения заключили межведомственное соглашение

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Министерство спорта России и Министерство просвещения России заключили межведомственное соглашение о координации работы школьных спортивных лиг.
Соглашение было подписано на проходящем в Тульской области Всероссийском съезде учителей физической культуры.
«
"Мы с Сергей Сергеевичем (Кравцовым) подписали межведомственное соглашение о программе в 2024 году на тему развития физической культуры и спорта, чтобы более согласованно подходить к вопросу физического воспитания и подготовки резерва. Сегодня подписываем соглашение о единой спортивной лиге. Пора было упорядочить этот вопрос, потому что клубы созданы почти во всех школах, охват очень большой, а единого координационного центра нет. Тут мы можем действовать только вместе - два министерства в смежной теме", - сказал министр спорта РФ Михаил Дегтярев в ходе съезда учителей.