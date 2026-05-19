ВС России освободили Волоховку в Харьковской области - РИА Новости, 19.05.2026
Специальная военная операция на Украине
 
12:05 19.05.2026 (обновлено: 13:42 19.05.2026)
ВС России освободили Волоховку в Харьковской области

Группировка "Север" установила контроль над Волоховкой в Харьковской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВС России освободили Волоховку в Харьковской области.
  • Во время штурма операторы разведывательных дронов выявляли огневые точки ВСУ, а мотострелки вместе с расчетами ударных БПЛА выбивали их из зданий, подвалов и блиндажей.
  • Освобождение села позволяет расширить зону безопасности и взять под контроль дорогу, соединяющую населенные пункты на этом направлении.
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Бойцы "Севера" установили контроль над населенным пунктом Волоховка в Харьковской области, сообщили в Минобороны.
"Для удержания села противник дополнительно перебросил две сводные группы штурмовиков механизированной бригады, но это им не помогло. Боевики ВСУ понесли потери и были вынуждены отступить", — говорится в заявлении.
Во время штурма операторы разведывательных дронов выявляли огневые точки украинских боевиков, а мотострелки вместе с расчетами ударных беспилотников выбивали их из зданий, подвалов и блиндажей.
"Артиллерия вела контрбатарейную борьбу, а также поражала пункты управления БПЛА и системы связи", — отметили в ведомстве.
Волоховка расположена на левом берегу реки Волчьей. Освобождение этого села позволяет расширить зону безопасности в Харьковской области и взять под контроль дорогу, соединяющую населенные пункты на этом направлении.
Специальная военная операция на УкраинеРоссияХарьковская областьБезопасностьВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
