Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВС России освободили Волоховку в Харьковской области.
- Во время штурма операторы разведывательных дронов выявляли огневые точки ВСУ, а мотострелки вместе с расчетами ударных БПЛА выбивали их из зданий, подвалов и блиндажей.
- Освобождение села позволяет расширить зону безопасности и взять под контроль дорогу, соединяющую населенные пункты на этом направлении.
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Бойцы "Севера" установили контроль над населенным пунктом Волоховка в Харьковской области, сообщили в Минобороны.
"Для удержания села противник дополнительно перебросил две сводные группы штурмовиков механизированной бригады, но это им не помогло. Боевики ВСУ понесли потери и были вынуждены отступить", — говорится в заявлении.
© ИнфографикаПодразделения группировки "Север" освободили Волоховку в Харьковской области
© Инфографика
Подразделения группировки "Север" освободили Волоховку в Харьковской области
Во время штурма операторы разведывательных дронов выявляли огневые точки украинских боевиков, а мотострелки вместе с расчетами ударных беспилотников выбивали их из зданий, подвалов и блиндажей.
"Артиллерия вела контрбатарейную борьбу, а также поражала пункты управления БПЛА и системы связи", — отметили в ведомстве.
Волоховка расположена на левом берегу реки Волчьей. Освобождение этого села позволяет расширить зону безопасности в Харьковской области и взять под контроль дорогу, соединяющую населенные пункты на этом направлении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18