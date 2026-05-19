Рейтинг@Mail.ru
К учениям по применению ядерных сил привлекут более 64 тысяч человек - РИА Новости, 19.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:05 19.05.2026 (обновлено: 09:14 19.05.2026)
К учениям по применению ядерных сил привлекут более 64 тысяч человек

Минобороны: к учениям по применению ядерных сил привлекут более 64 тысяч человек

© РИА Новости / Вадим Савицкий | Перейти в медиабанкМашины обеспечения боевого дежурства
Машины обеспечения боевого дежурства - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
© РИА Новости / Вадим Савицкий
Перейти в медиабанк
Машины обеспечения боевого дежурства . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • К учению по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии привлекут более 64 тысяч человек.
  • Учения пройдут с 19 по 21 мая с участием Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Тихоокеанского флота, командования дальней авиации, части сил Ленинградского и Центрального военных округов.
МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Более 64 тысяч человек будут привлечены к учению по подготовке и применению ядерных сил в условиях агрессии, сообщило Минобороны РФ.
Учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии пройдут в ВС РФ с 19 по 21 мая. В них участвуют Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флота, командование дальней авиации, часть сил Ленинградского и Центрального военных округов.
"Всего к учению будет привлечено более 64 тысяч (человек - ред.) личного состава, свыше 7800 единиц вооружения, военной и специальной техники", - говорится в сообщении.
Второй этап учения нестратегических ядерных сил России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
Минобороны рассказало об учениях ядерных сил в Белоруссии
Вчера, 09:10
 
РоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала