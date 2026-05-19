Краткий пересказ от РИА ИИ Читатели французской газеты Le Figaro раскритиковали министра финансов Украины Сергея Марченко за призыв к ЕС усилить санкции против России.

Пользователи подчеркнули, что Киев не имеет права ничего требовать от Европы.

Они также отметили, что антироссийские санкции наносят ущерб самой Европе, в то время как Украина никогда не сможет компенсировать вложенные в нее средства.

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro раскритиковали министра финансов Украины Сергея Марченко за призыв к ЕС усилить санкции против России.

Париже. Глава украинского Минфина сделал это заявление на саммите министров финансов стран G7

« "Что он здесь забыл? Украина — великая держава? Вон отсюда!" — написал Diogene.

"Пусть подаст в суд на Зеленского, который не упускает случая набить себе карманы", — призвал AB86.

"Его пригласили в гости, а он со своим мнением лезет", — возмутился Lucien Leuwen.

"Я предлагаю усилить антикоррупционный контроль на Украине", — добавил пользователь D.75.

Один из читателей вспомнил о громком коррупционном скандале, разгорающемся на Украине, добавив, что Киев не сможет компенсировать средства, которые ЕС теряет от санкций против России

"Санкции без реальных последствий, кроме серьезного ущерба нашим собственным интересам, особенно в виде грабительских цен на энергоносители. Мы стали посмешищем на международной арене, но продолжаем в том же духе", — указал он.

Евросоюз 23 апреля объявил о новом, 20-м пакете санкций против России, расширив ограничения в энергетическом секторе, включая добычу, переработку и транспортировку нефти, а также уже анонсировал работу над 21-м пакетом.

В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением. А на самом Западе неоднократно звучали мнения, что введенные ограничения неэффективны. В то же время присоединившимся к рестрикциям государствам не хватает мужества признать провал антироссийской санкционной политики.