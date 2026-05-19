Рейтинг@Mail.ru
Министра финансов Украины выгнали из Франции за слова о России - РИА Новости, 19.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:58 19.05.2026 (обновлено: 15:14 19.05.2026)

Министра финансов Украины выгнали из Франции за слова о России

© AP Photo / Hanna McKayМинистр финансов Украины Сергей Марченко
Министр финансов Украины Сергей Марченко - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
© AP Photo / Hanna McKay
Министр финансов Украины Сергей Марченко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Читатели французской газеты Le Figaro раскритиковали министра финансов Украины Сергея Марченко за призыв к ЕС усилить санкции против России.
  • Пользователи подчеркнули, что Киев не имеет права ничего требовать от Европы.
  • Они также отметили, что антироссийские санкции наносят ущерб самой Европе, в то время как Украина никогда не сможет компенсировать вложенные в нее средства.
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro раскритиковали министра финансов Украины Сергея Марченко за призыв к ЕС усилить санкции против России.
Глава украинского Минфина сделал это заявление на саммите министров финансов стран G7 в Париже.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
Пентагон пришел к неутешительному для Киева выводу после атак ВСУ по России
Вчера, 04:16
«
"Что он здесь забыл? Украина — великая держава? Вон отсюда!" — написал Diogene.
"Пусть подаст в суд на Зеленского, который не упускает случая набить себе карманы", — призвал AB86.
"Его пригласили в гости, а он со своим мнением лезет", — возмутился Lucien Leuwen.
"Я предлагаю усилить антикоррупционный контроль на Украине", — добавил пользователь D.75.
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
У Каллас случилась новая истерика из-за России
Вчера, 03:42
Один из читателей вспомнил о громком коррупционном скандале, разгорающемся на Украине, добавив, что Киев не сможет компенсировать средства, которые ЕС теряет от санкций против России.
"Санкции без реальных последствий, кроме серьезного ущерба нашим собственным интересам, особенно в виде грабительских цен на энергоносители. Мы стали посмешищем на международной арене, но продолжаем в том же духе", — указал он.
Евросоюз 23 апреля объявил о новом, 20-м пакете санкций против России, расширив ограничения в энергетическом секторе, включая добычу, переработку и транспортировку нефти, а также уже анонсировал работу над 21-м пакетом.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением. А на самом Западе неоднократно звучали мнения, что введенные ограничения неэффективны. В то же время присоединившимся к рестрикциям государствам не хватает мужества признать провал антироссийской санкционной политики.
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
В Киеве забили тревогу из-за жесткого ультиматума Зеленскому
Вчера, 02:34
 
В миреРоссияУкраинаФранцияСергей МарченкоG7
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала