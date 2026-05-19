Краткий пересказ от РИА ИИ
- Читатели французской газеты Le Figaro раскритиковали министра финансов Украины Сергея Марченко за призыв к ЕС усилить санкции против России.
- Пользователи подчеркнули, что Киев не имеет права ничего требовать от Европы.
- Они также отметили, что антироссийские санкции наносят ущерб самой Европе, в то время как Украина никогда не сможет компенсировать вложенные в нее средства.
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro раскритиковали министра финансов Украины Сергея Марченко за призыв к ЕС усилить санкции против России.
"Что он здесь забыл? Украина — великая держава? Вон отсюда!" — написал Diogene.
"Пусть подаст в суд на Зеленского, который не упускает случая набить себе карманы", — призвал AB86.
"Его пригласили в гости, а он со своим мнением лезет", — возмутился Lucien Leuwen.
"Я предлагаю усилить антикоррупционный контроль на Украине", — добавил пользователь D.75.
"Санкции без реальных последствий, кроме серьезного ущерба нашим собственным интересам, особенно в виде грабительских цен на энергоносители. Мы стали посмешищем на международной арене, но продолжаем в том же духе", — указал он.
Евросоюз 23 апреля объявил о новом, 20-м пакете санкций против России, расширив ограничения в энергетическом секторе, включая добычу, переработку и транспортировку нефти, а также уже анонсировал работу над 21-м пакетом.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением. А на самом Западе неоднократно звучали мнения, что введенные ограничения неэффективны. В то же время присоединившимся к рестрикциям государствам не хватает мужества признать провал антироссийской санкционной политики.
