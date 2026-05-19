"Мы следим". Мерц сделал заявление о визите Путина в Китай - РИА Новости, 19.05.2026
16:38 19.05.2026 (обновлено: 16:45 19.05.2026)
"Мы следим". Мерц сделал заявление о визите Путина в Китай

Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Власти Германии обращают особое внимание на визит президента России Владимира Путина в Китай.
  • Мерц выразил надежду, что Пекин окажет влияние на Москву по вопросу завершения конфликта на Украине.
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Власти Германии обращают особое внимание на визит президента России Владимира Путина в Китай, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц на пресс-конференции.
"Мы, конечно, очень внимательно следим за визитом Путина в Пекин", — приводит его слова DWS News.
Мерц подчеркнул, что Берлин также отслеживал заявления, сделанные на встрече председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа.
Он отметил, что в Германии не рассчитывают принципиальные изменения в стратегических отношениях Россия и Китая. Также Мерц выразил надежду, что Пекин окажет влияние на Москву по вопросу завершения конфликта на Украине.
Путин посетит Китай с официальным визитом 19-20 мая по приглашению Си Цзиньпина.
Визит президента России приурочен к 25-летию подписания российско-китайского договора о добрососедства. Российского президента будет сопровождать представительная делегация, в которую вошли вице-премьеры, министры, главы госкорпораций, представители крупного бизнеса.
