"МегаФон" презентовал мобильный спутниковый комплекс

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. "МегаФон" разработал переносной комплекс оборудования для оперативного развертывания частной сети стандартов 5G и 4G в любой локации, сообщает пресс-служба компании.

Его презентация прошла в рамках конференции ЦИПР в Нижнем Новгороде.

Комплексное решение позволит предоставить высокоскоростную связь в любой локации, в том числе на удаленных промышленных объектах, в экспедициях, зонах ЧС или на временных площадках. Эксплуатация в тестовом режиме запланирована уже на этот год.

Портативная базовая станция, оснащенная спутниковым терминалом, может размещаться на транспортных средствах или на открытой местности. Для разных сценариев использования предусмотрены различные модификации, рассказали в компании.