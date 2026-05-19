"МегаФон" презентовал мобильный спутниковый комплекс

12:46 19.05.2026
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. "МегаФон" разработал переносной комплекс оборудования для оперативного развертывания частной сети стандартов 5G и 4G в любой локации, сообщает пресс-служба компании.
Его презентация прошла в рамках конференции ЦИПР в Нижнем Новгороде.
Комплексное решение позволит предоставить высокоскоростную связь в любой локации, в том числе на удаленных промышленных объектах, в экспедициях, зонах ЧС или на временных площадках. Эксплуатация в тестовом режиме запланирована уже на этот год.
Портативная базовая станция, оснащенная спутниковым терминалом, может размещаться на транспортных средствах или на открытой местности. Для разных сценариев использования предусмотрены различные модификации, рассказали в компании.
"Спутниковый канал связи для нашего комплекса создает еще больше технологических преимуществ для наших заказчиков", – приводит пресс-служба слова заместителя коммерческого директора по развитию корпоративного и государственного сегментов "МегаФона" Натальи Талдыкиной.
