Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Медведев сравнил антироссийские заявления из Прибалтики с "лаем мосек".
- Политик отреагировал на заявление главы МИД Литвы, назвав его клиническим дегенератом.
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сравнил антироссийские заявления из Прибалтики с "лаем мосек".
"Сначала некое "цахкна" из Эстонии заявило, что с Россией не следует начинать переговоры, пока "Украина" не добилась успехов на фронте. А затем литовский клинический дегенерат по кличке "будрис" предложил "показать русским" и прорваться в Калининград. Как известно, моськи любят громко лаять на больших в целях повышения авторитета. Оно и понятно: мозг очень мал ", - написал политик в своем Telegram-канале.
Ранее министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что у Североатлантического альянса якобы есть "средства", которые он может применить против военной инфраструктуры РФ в Калининградской области.