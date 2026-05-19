Жители Магадана вызвали спасателей, чтобы обезвредить агрессивного кота.

МАГАДАН, 19 мая - РИА Новости. Спасатели помогли жителям Магадана обезвредить домашнего кота, который внезапно стал агрессивным, сообщает ГУ МЧС России по Магаданской области.
"Домашний кот вдруг начал вести себя агрессивно и нападать на хозяев. Семья не смогла справиться самостоятельно и позвонила в Службу спасения. На вызов оперативно выехали специалисты поисково спасательного отряда МЧС России", - говорится в сообщении.
Спасатели обезвредили животное, не причинив ему вреда, используя специальные приспособления. Опасного кота поместили в переноску, добавили в ведомстве.
