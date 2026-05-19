05:12 19.05.2026 (обновлено: 11:42 19.05.2026)
Жители Магадана вызвали спасателей, чтобы обезвредить агрессивного кота

МАГАДАН, 19 мая - РИА Новости. Спасатели помогли жителям Магадана обезвредить домашнего кота, который внезапно стал агрессивным, сообщает ГУ МЧС России по Магаданской области.
"Домашний кот вдруг начал вести себя агрессивно и нападать на хозяев. Семья не смогла справиться самостоятельно и позвонила в Службу спасения. На вызов оперативно выехали специалисты поисково спасательного отряда МЧС России", - говорится в сообщении.
Спасатели обезвредили животное, не причинив ему вреда, используя специальные приспособления. Опасного кота поместили в переноску, добавили в ведомстве.
МагаданРоссияМагаданская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
