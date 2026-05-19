В "Лужниках" беговую дорожку и парковку разделят барьерами - РИА Новости Спорт, 19.05.2026
12:33 19.05.2026
В "Лужниках" беговую дорожку и парковку разделят барьерами

Стадион "Лужники" и канатная дорога в Москве. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В московском спорткомплексе «Лужники» беговую дорожку и парковку разделят барьерами после жалоб посетителей.
  • В олимпийском комплексе «Лужники» продолжается масштабное благоустройство территории.
  • В ближайшее время вновь откроются парковочные места у Аквакомплекса и Малой спортивной арены.
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Беговую дорожку и парковку в московском спорткомплексе "Лужники" разделят барьерами после жалоб посетителей, сообщили РИА Новости в спорткомплексе.
Недавно на территории спорткомплекса провели благоустройство. Там появилось большое количество заведений, а также на месте, где зимой располагался каток, установили фонтан. По данным СМИ, некоторые посетители, приходящие в Лужники для занятия спортом или бегом, считают, что большое скопление людей, которых привлекают новые заведения и зона с шезлонгами, якобы создают неудобства для спортсменов. Многие жалобы адресованы в адрес водителей, которые паркуют свои автомобили на беговых дорожках, что ограничивает доступ к ним.
"В олимпийском комплексе "Лужники" продолжается масштабное благоустройство территории. Для сохранения комфортных условий пребывания в Лужниках ведутся работы по разведению потоков посетителей в часы высокой посещаемости, координации автомобильного движения, усилению навигационной коммуникации, нанесению разметки на беговую и велосипедную дорожки, а также на пешеходные переходы", - рассказали в пресс-службе спорткомплекса.
В пресс-службе подчеркнули, что для удобства спортсменов беговую дорожку и парковку в зоне причала разделят барьерами. Кроме того, в ближайшее время вновь откроются парковочные места у Аквакомплекса и Малой спортивной арены.
