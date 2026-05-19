Жительница Карелии выиграла в лотерею после вещего сна

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Жительница Карелии выиграла более двух миллионов рублей в онлайн-лотерее «Великолепная 8».
- Накануне выигрыша ей приснилось большое стадо коров, что, по ее мнению, сулило удачу и финансовое благополучие.
- Выигрыш семья планирует потратить на ремонт.
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Жительница Карелии выиграла более двух миллионов рублей в лотерее после того, как ей приснилось стадо коров, сулящих удачу, сообщили РИА Новости в пресс-службе бренда всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином России, "Национальная лотерея".
"Жительница Республики Карелия Екатерина выиграла суперприз в онлайн-лотерее "Великолепная 8" - более 2 миллионов рублей. Примечательно, что накануне выигрыша Екатерине приснилось большое стадо коров - красивых и ухоженных", - говорится в сообщении.
В интернете россиянка прочитала, что такой сон сулит большую удачу и финансовое благополучие. Через три дня она решила испытать удачу в лотерее - купила 10 билетов и стала обладательницей суперприза.
Как рассказали в организации, Екатерина недавно присоединилась к участию в лотереях бренда - до этого играл только ее муж: каждую пятницу он покупал по несколько билетов "Мечталлион".
Стратегию игры победительница не успела выработать, но отметила, что при выборе чисел всегда обращала внимание именно на четные. Выигрыш семья планирует потратить на ремонт.
Жители Москвы рассказали о своем отношении к лотереям
17 апреля, 12:50