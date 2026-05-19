"Локомотив" — "Ак Барс": смотреть онлайн плей-офф КХЛ 19 мая

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Ярославский "Локомотив" и казанский "Ак Барс" проведут пятый матч серии финала Кубка Гагарина. После четырех игр в серии ничья (2:2).
Во сколько начало
Встреча состоится 19 мая и начнется в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн
Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Кинопоиск. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
19 мая 2026 • начало в 19:00
Завершен
28:35 • Байрон Фроуз
30:00 • Никита Кирьянов
(Мартин Гернат)
42:25 • Байрон Фроуз
56:19 • Артур Каюмов
58:27 • Александр Хмелевский