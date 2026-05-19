"Локомотив" вновь вышел вперед в финале Кубка Гагарина против "Ак Барса"

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Ярославский "Локомотив" дома обыграл казанский "Ак Барс" в пятом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, которая прошла во вторник в Ярославле, завершилась со счетом 4:1 (0:0, 2:0, 2:1) в пользу хозяев льда. В составе победителей дубль оформил Байрон Фрэз (29-я и 43-я минуты), по одной шайбе забросили Никита Кирьянов (23) и Артур Каюмов (57). У гостей отличился Александр Хмелевский (59). Голкипер ярославцев Даниил Исаев одержал 50-ю победу в плей-офф КХЛ.
Счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу "Локомотива". Шестая игра противостояния состоится в Казани 21 мая.
"Локомотив", являющийся действующим обладателем Кубка Гагарина, завершил регулярный чемпионат на первом месте в Западной конференции. На пути к финалу команда обыграла московский "Спартак" (4-1), уфимский "Салават Юлаев" (4-0) и омский "Авангард" (4-3). "Ак Барс" финишировал третьим на Востоке. Ранее в плей-офф казанцы одержали победы над челябинским "Трактором" (4-1), минским "Динамо" (4-0) и магнитогорским "Металлургом" (4-1).