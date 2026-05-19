Два нападающих "Локомотива" пропустят пятый матч финала Кубка Гагарина

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Нападающие "Локомотива" Георгий Иванов и Александр Волков пропустят пятый матч финальной серии Кубка Гагарина против казанского "Ак Барса", сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из Ярославля.
Их заменят Павел Красковский и Илья Николаев.
Иванов в текущем плей-офф набрал 9 очков (4 гола + 5 передач) очков в 20 матчах, у Волкова одна передача в трех встречах.
Счет в серии до четырех побед равный - 2-2. Пятый матч пройдет во вторник в Ярославле, начало - 19:00 мск.