Краткий пересказ от РИА ИИ
- Останки одного из лидеров ОУН* Андрея Мельника и его супруги Софии эксгумировали в Люксембурге для перезахоронения на Украине.
- На церемонии эксгумации присутствовали представители офиса Владимира Зеленского, украинского МИД и Украинского института национальной памяти.
- Мария Захарова заявила, что планы перезахоронить останки Степана Бандеры на Украине — это "пляска на костях для раскрутки собственных рейтингов".
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Останки одного из лидеров "Организации украинских националистов"* (ОУН*) Андрея Мельника эксгумировали в Люксембурге для перезахоронения на Украине, сообщило украинское издание "Страна.ua".
"В Люксембурге эксгумировали прах второго главы ОУН* Андрея Мельника и его супруги Софии для перезахоронения на Украине", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua".
Как отмечают украинские журналисты, на церемонии эксгумации присутствовали представители офиса Владимира Зеленского, украинского МИД и Украинского института национальной памяти. Точные данные о дате перезахоронения не приводятся.
В марте украинские СМИ сообщали, что главарь ОУН* Степан Бандера может быть перезахоронен на Украине. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что такие планы киевского режима - это пляска на костях для раскрутки собственных рейтингов.
Бандера - один из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН*, "Украинской повстанческой армии" (УПА*). УПА* была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. На счету ОУН-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня - массовое уничтожение польского населения в Волыни в 1943 году. Тогда зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами.
* Запрещенная в России экстремистская организация.
24 ноября 2025, 05:08