Рейтинг@Mail.ru
Почти 7 миллионов человек смотрели трансляцию прибытия Путина в Китай - РИА Новости, 19.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:55 19.05.2026
Почти 7 миллионов человек смотрели трансляцию прибытия Путина в Китай

Почти 7 млн человек смотрели трансляцию прибытия Путина в аэропорт "Шоуду"

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкСамолет президента РФ Владимира Путина в аэропорту Пекина
Самолет президента РФ Владимира Путина в аэропорту Пекина - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Самолет президента РФ Владимира Путина в аэропорту Пекина
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Почти 7 миллионов человек смотрели трансляцию прибытия Путина в Китай.
  • Путин во вторник вечером по местному времени по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина прибыл в Китай с официальным визитом, который продлится 19-20 мая.
ПЕКИН, 19 мая - РИА Новости. Почти 7 миллионов человек смотрели трансляцию в приложении Центрального телевидения Китая из пекинского аэропорта "Шоуду", куда во вторник прилетел президент РФ Владимир Путин, свидетельствуют данные телеканала.
Путин во вторник вечером по местному времени по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина прибыл в Китай с официальным визитом, который продлится 19-20 мая.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
Путин рассказал о взаиморасчетах между Россией и Китаем
Вчера, 03:03
Поездка приурочена к 25-летию российско-китайского договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.
Основная рабочая программа визита запланирована на среду, она начнется с торжественной церемонии встречи российской делегации на центральной площади Пекина Тяньаньмэнь. После этого в Доме народных собраний пройдут переговоры Путина и Си Цзиньпина.
По итогам встречи стороны подпишут совместные документы, лидеры сделают заявления для СМИ. Позже в этот день Путин и Си Цзиньпин примут участие в церемонии открытия перекрестных Годов российско-китайского сотрудничества в области образования.
Вечером в среду состоится торжественный прием от имени Си Цзиньпина, а заключительным пунктом рабочей программы станет беседа Путина с председателем КНР за чаем. Эта неформальная встреча будет одним из самых важных мероприятий визита, отмечали в Кремле - Путин и Си Цзиньпин по-дружески и откровенно смогут обсудить самые важные темы и актуальные вопросы международной повестки.
Автомобиль Аурус кортежа президента РФ Владимира Путина в аэропорту Пекина - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
Путин перемещается по Пекину на Aurus с китайскими номерами
Вчера, 18:40
 
КитайРоссияПекинВладимир ПутинСи Цзиньпин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала