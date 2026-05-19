Почти 7 миллионов человек смотрели трансляцию прибытия Путина в Китай

Путин во вторник вечером по местному времени по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина прибыл в Китай с официальным визитом, который продлится 19-20 мая.

ПЕКИН, 19 мая - РИА Новости. Почти 7 миллионов человек смотрели трансляцию в приложении Центрального телевидения Китая из пекинского аэропорта "Шоуду", куда во вторник прилетел президент РФ Владимир Путин, свидетельствуют данные телеканала.

Поездка приурочена к 25-летию российско-китайского договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

Основная рабочая программа визита запланирована на среду, она начнется с торжественной церемонии встречи российской делегации на центральной площади Пекина Тяньаньмэнь. После этого в Доме народных собраний пройдут переговоры Путина и Си Цзиньпина.

По итогам встречи стороны подпишут совместные документы, лидеры сделают заявления для СМИ. Позже в этот день Путин и Си Цзиньпин примут участие в церемонии открытия перекрестных Годов российско-китайского сотрудничества в области образования.