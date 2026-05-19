МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Сенатор Александр Шендерюк-Жидков, комментируя РИА Новости слова министра иностранных дел Литвы Кястутиса Будриса о "средствах" против военной инфраструктуры РФ в Калининградской области, заявил, что НАТО стоит усмирить литовских провокаторов и не "проверять" слова президента РФ об ответе на агрессию.

О отметил, что если за годы своего независимого существования в Литве к власти пришли политики, которые в открытую призывают нападать на Калининград, "то стоит подумать, а нужно ли нам такое государство и достойно ли оно иметь суверенитет".