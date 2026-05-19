В Совфеде призвали НАТО усмирить литовских провокаторов

МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Сенатор Александр Шендерюк-Жидков, комментируя РИА Новости слова министра иностранных дел Литвы Кястутиса Будриса о "средствах" против военной инфраструктуры РФ в Калининградской области, заявил, что НАТО стоит усмирить литовских провокаторов и не "проверять" слова президента РФ об ответе на агрессию.
Ранее министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что у Североатлантического альянса якобы есть "средства", которые он может применить против военной инфраструктуры РФ в Калининградской области.
"Что касается Калининграда, то наш президент уже говорил, что нападение на Калининград приведет к невиданной эскалации - и Париж, и Лондон, и Вашингтон, - все почувствуют... Так что я бы на месте натовского руководства усмирил своих литовских провокаторов и не проверял слова нашего президента", - сказал сенатор от Калининградской области Шендерюк-Жидков.
О отметил, что если за годы своего независимого существования в Литве к власти пришли политики, которые в открытую призывают нападать на Калининград, "то стоит подумать, а нужно ли нам такое государство и достойно ли оно иметь суверенитет".
Президент России Владимир Путин не раз предупреждал, что возможная блокада Калининградской области приведет к невиданной эскалации, а все угрозы региону будут уничтожаться.
