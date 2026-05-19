Ликсутов: в Москве выросла отгрузка медицинских препаратов

МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. В столице в 2026 году на 24,6% – до 116,7 миллиарда рублей – увеличилась отгрузка препаратов и материалов, которые используются в медцелях и ветеринарии, в сравнении с январем-мартом 2025 года, заявил заместитель московского градоначальника по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

В городе работает более 300 предприятий фармацевтической и медицинской отрасли, на которых трудятся около 30 тысяч человек. Как отметил Ликсутов, внимание развитию фармсектора уделяют по поручению столичного мэра Сергея Собянина.

"Для поддержки компаний действует эффективный комплекс мер, включающий налоговые преференции, финансовые инструменты, а также развитую индустриальную инфраструктуру. Так, в первом квартале 2026 года производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии, выросло на 20,4 процента по сравнению с январем – мартом 2025-го. При этом было отгружено на 24,6 процента больше продукции, в стоимостном выражении это 116,7 миллиарда рублей", – приводит пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики слова Ликсутова.

Так, выпуск собственных фармсубстанций вырос на 35,7% в январе-марте по сравнению со схожим периодом в прошлом году. В Москве производят различные лекарства – среди них обезболивающие, антибиотики и другие.

Каждый год в Москве появляется порядка 150 технологичных предприятий. На данный момент в столице действует около 4,6 тысячи промкомпаний, на них работает более 755 тысяч человек. Сейчас производителям доступно свыше 20 мер поддержки.