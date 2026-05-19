Ликсутов: свыше 36 тысяч новых рабочих мест появится в рамках программы МПТ

МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Более 36 тысяч жителей столицы смогут найти работу на тех промышленных площадках, которые были возведены по программе стимулирования создания мест приложения труда, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он отметил, что за шесть лет реализации было одобрено появление более 40 новых промплощадок. Также Ликсутов подчеркнул, что город развивает индустриальную инфраструктуру в рамках программы МПТ по поручению московского градоначальника Сергея Собянина.

"В рамках согласованных проектов создаются технопарки, производственные площадки и научно-производственные корпуса, где применяются цифровые технологии и энергоэффективная инженерия, а требования к экологическим стандартам учитываются еще на стадии проектирования. Практически пятая часть всего объема строительства приходится на промышленный сегмент, при этом совокупная площадь объектов для размещения новых производств уже превысила 1,5 миллиона квадратных метров. По мере ввода инфраструктуры в эксплуатацию более 36 тысяч москвичей смогут трудоустроиться на создаваемых предприятиях", – сказал Ликсутов, чьи слова приводит пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы.

Благодаря появлению новых производств в рамках программы в городе не только появляются рабочие места, но и развиваются высокотехнологичные сферы, а в столице появляется современная индустриальная инфраструктура рядом с жилыми районами.

Как подчеркнул министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов, за прошлый год по программе одобрили появление 14 промышленных объектов, чья площадь составит свыше 380 тысяч квадратных метров.

"На них разместятся предприятия пищевой, обрабатывающей, нефтехимической, автомобилестроительной, фармацевтической и строительной отраслей, а также научно-производственные корпуса. Благодаря реализации этих проектов свыше 12 тысяч жителей столицы смогут найти работу в непосредственной близости от районов своего проживания", – сказал Гарбузов.

Часть площадок уже начала работу. Всего таких объектов 12, среди них предприятия по выпуску медтехники, ИТ-оборудования и другие. В городе создали свыше 7,7 тысячи новых рабочих мест.

Так, в прошлом году в городе появился первый профильный пищевой технопарк "Рябиновая 44", он начал работу в районе Очаково-Матвеевское. Его площадь – около 15 тысяч квадратных метров, после выхода на проектную мощность тут создадут более 300 новых рабочих мест.

Также в октябре 2025 года открылся роботизированный завод крупномодульного домостроения компании "МонАрх" в ТиНАО. Общая площадь всех трех корпусов промышленного предприятия составила более 160 тысяч квадратных метров, а после выхода на проектные мощности там появится свыше 2,5 тысячи новых рабочих мест.

Программа стимулирования создания мест приложения труда действует шесть лет – с 2020 года – и работает практически во всех столичных районах. Инвесторы возведут более 290 объектов общей площадью 9,5 миллиона квадратных метров. Среди них – новые промышленные предприятия, офисные и торговые центры, учреждения образования, культуры и спорта.