Лихачев предупредил об опасности атак в районах ядерных объектов

ПЕКИН, 19 мая – РИА Новости. Бряцание оружием и демонстративные атаки в районы ядерных объектов чреваты последствиями, радиация не знает границ, заявил журналистам во вторник гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев, говоря об атаках по ЗАЭС и АЭС "Бушер".