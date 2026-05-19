Лихачев предупредил об опасности атак в районах ядерных объектов

ПЕКИН, 19 мая – РИА Новости. Бряцание оружием и демонстративные атаки в районы ядерных объектов чреваты последствиями, радиация не знает границ, заявил журналистам во вторник гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев, говоря об атаках по ЗАЭС и АЭС "Бушер".
По его словам, региональные конфликты подчеркнули снижение чувства риска вокруг атомных объектов. Он подчеркнул, что мировое сообщество, руководство МАГАТЭ, мировые лидеры должны вернуться к этой теме.
"Эта игра с огнем, бряцание оружием и демонстративные атаки в районы ядерных объектов, все это чревато непоправимыми последствиями, радиация не знает и не хочет знать никаких границ", - сказал Лихачев.
Ранее генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев сообщил об эвакуации более 600 российских сотрудников с АЭС "Бушер" после начала ударов по Ирану.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.