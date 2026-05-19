Умер ветеран Великой Отечественной Виталий Лавриков

САРАТОВ, 19 мая - РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин Саратова Виталий Лавриков скончался в возрасте 100 лет, сообщает ГУ МВД по Саратовской области.

После войны Лавриков окончил юридический вуз и более 30 лет работал в органах правопорядка. После выхода в отставку работал с молодежью как ветеран системы МВД.