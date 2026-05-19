Умер ветеран Великой Отечественной Виталий Лавриков - РИА Новости, 19.05.2026
18:47 19.05.2026 (обновлено: 18:49 19.05.2026)
Умер ветеран Великой Отечественной Виталий Лавриков

© Фото : ГУ МВД России по Саратовской области/ВКонтакте
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин Саратова Виталий Лавриков скончался в возрасте 100 лет.
  • Виталий Лавриков начал свой фронтовой путь в 1945 году после окончания авиационного училища и принимал участие в боях на территории Германии.
  • После войны Лавриков более 30 лет работал в органах правопорядка, а после выхода в отставку работал с молодежью как ветеран системы МВД.
САРАТОВ, 19 мая - РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин Саратова Виталий Лавриков скончался в возрасте 100 лет, сообщает ГУ МВД по Саратовской области.
"Руководство и личный состав ГУМВД России Саратовской области выражают искренние соболезнования в связи с кончиной полковника милиции в отставке Виталия Павловича Лаврикова, участника Великой Отечественной войны, почетного гражданина города Саратова", - говорится в сообщении главка в канале на платформе "Макс".
Виталий Павлович родился 28 апреля 1926 года, фронтовой путь начал в 1945 году после окончания авиационного училища. Принимал участие в боях на территории Германии. За смелость и отвагу, проявленные при защите Отечества, был награжден медалью "За Победу над Германией".
После войны Лавриков окончил юридический вуз и более 30 лет работал в органах правопорядка. После выхода в отставку работал с молодежью как ветеран системы МВД.
 
