В воздушное пространство Латвии во вторник залетал дрон.

- Служба внешней разведки сообщила, что командование ВСУ ведет подготовку к нанесению новых ударов по тыловым регионам России, планируя запускать беспилотники с территории прибалтийских государств.
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Беспилотник на время залетал в воздушное пространство Латвии во вторник, заявил руководитель центра управления кризисами полковник Арвис Зиле.
"Во вторник в Латвии был замечен дрон... В настоящее время он не находится в воздушном пространстве Латвии", - сказал Зиле на брифинге.
По его словам, пока нет информации, был ли это беспилотник, который впоследствии был сбит над Эстонией.
Зиле сообщил, что около 12.00 (совпадает с мск) была объявлена возможная угроза воздушному пространству в Лудзенском и Краславском районах на востоке страны, впоследствии расширена до девяти, к 14.00 отменена везде, кроме первоначальных двух районов. После сообщений о возможной угрозе воздушному пространству в небо были подняты истребители НАТО.
В воскресенье утром сообщалось, что неизвестный беспилотник залетел в воздушное пространство Латвии. В последние недели участились случаи падения сбившихся с курса украинских беспилотников на территории стран Балтии.