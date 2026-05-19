16:00 19.05.2026 (обновлено: 16:26 19.05.2026)
В воздушное пространство Латвии во вторник залетал дрон

© AP Photo / Virginia Mayo — Флаги Латвии
Флаги Латвии. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В воздушное пространство Латвии во вторник залетал дрон.
  • Около 12:00 была объявлена возможная угроза воздушному пространству в Лудзенском и Краславском районах Латвии, в небо были подняты истребители НАТО.
  • Служба внешней разведки сообщила, что командование ВСУ ведет подготовку к нанесению новых ударов по тыловым регионам России, планируя запускать беспилотники с территории прибалтийских государств.
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Беспилотник на время залетал в воздушное пространство Латвии во вторник, заявил руководитель центра управления кризисами полковник Арвис Зиле.
"Во вторник в Латвии был замечен дрон... В настоящее время он не находится в воздушном пространстве Латвии", - сказал Зиле на брифинге.
По его словам, пока нет информации, был ли это беспилотник, который впоследствии был сбит над Эстонией.
Зиле сообщил, что около 12.00 (совпадает с мск) была объявлена возможная угроза воздушному пространству в Лудзенском и Краславском районах на востоке страны, впоследствии расширена до девяти, к 14.00 отменена везде, кроме первоначальных двух районов. После сообщений о возможной угрозе воздушному пространству в небо были подняты истребители НАТО.
Ранее во вторник Служба внешней разведки (СВР) сообщила, что командование ВСУ ведет подготовку к нанесению серии новых террористических ударов по тыловым регионам России. Киев собирается запускать беспилотникии с территории прибалтийских государств для сокращения времени подлета.
В воскресенье утром сообщалось, что неизвестный беспилотник залетел в воздушное пространство Латвии. В последние недели участились случаи падения сбившихся с курса украинских беспилотников на территории стран Балтии.
